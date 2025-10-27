Reacţia lui Trump, după ce Putin a testat racheta cu propulsie nucleară "unică în lume" Burevestnik

Preşedintele american Donald Trump cataloghează luni drept ”nepotrivit” anunţul făcut luni de către omologul său rus Vladimir Putin al unui test reuşit al rachetei de croazieră ruse cu propulsie nucleară de tip Burevestnik.

Reacţia lui Donald Trump, după ce Rusia a testat un nou model de rachetă de croazieră cu propulsie nucleară - Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a considerat luni "nepotrivit" anunţul făcut cu o zi înainte de Vladimir Putin privind un test final reuşit al unei rachete ruseşti de croazieră cu propulsie nucleară, relatează AFP. "Este nepotrivit ca Putin să spună asta. Ar trebui să pună capăt războiului din Ucraina", a declarat preşedintele american.

"Acest război care trebuia să dureze o săptămână va intra în curând în al patrulea an. Asta ar trebui să facă (să pună capăt războiului) în loc să testeze rachete", a continuat el în timpul unei discuţii cu jurnaliştii aflaţi la bordul avionului prezidenţial care îl ducea în Japonia, în cea de-a doua zi a turneului său în Asia. "Ei ştiu că avem un submarin nuclear, cel mai bun din lume, chiar în largul coastelor lor", a subliniat Trump.

Putin: Burevestnik este unică, nimeni altcineva în lume nu o posedă

"Aceasta este o creaţie unică pe care nimeni altcineva în lume nu o posedă", a susţinut duminică liderul de la Kremlin, adăugând că racheta Burevestnik are o "rază de acţiune nelimitată".

În timpul ultimului test din 21 octombrie, Burevestnik a petrecut "aproximativ 15 ore" în aer, acoperind o distanţă de 14.000 km, a declarat şeful Statului Major General rus, Valeri Gherasimov, adăugând că "aceasta nu este o limită" pentru această armă.

Trump, care anunţase o întâlnire în curând cu Putin la Budapesta, a făcut un pas înapoi. El a declarat sâmbătă că "nu îşi va pierde timpul" programând o altă întâlnire cu preşedintele rus dacă nu se întrevede un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Statele Unite au anunţat, de asemenea, săptămâna trecută sancţiuni împotriva a doi giganţi petrolieri ruşi, Rosneft şi Lukoil, primele măsuri majore luate de Donald Trump împotriva Rusiei de la revenirea sa la putere.

Ce este racheta Burevestnik

Potrivit Reuters, b9M730 Burevestnik (numele se traduce prin "furtună de mare" sau "păsări ale furtunii") este o rachetă de croazieră lansată de la sol, cu un zbor la altitudine joasă, capabilă să transporte un focos nuclear și propulsată nuclear. Numele de cod atribuit de NATO este SSC-X-9 Skyfall.

Putin a dezvăluit pentru prima dată proiectul în martie 2018, susţine că are o rază de acțiune nelimitată și poate ocoli sistemele americane de apărare antirachetă. Totuși, unii experți occidentali au pus la îndoială valoarea strategică a armei, invocând riscurile de emisii radioactive pe parcursul zborului.

Duminică, Putin a declarat că arma este "unică". Generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General al armatei ruse, i-a spus lui Putin că în testul efectuat pe 21 octombrie racheta a zburat 14.000 km timp de aproximativ 15 ore, propulsată nuclear, evitând apărarea antirachetă și având o rază nelimitată.

Propulsia nucleară este concepută pentru a-i permite să zboare mult mai departe și mai mult timp decât rachetele convenționale cu motoare cu reacţie, limitate de cantitatea de combustibil. Astfel, racheta poate sta în aer zile întregi, așteptând momentul oportun pentru a lovi. Potrivit organizației americane Nuclear Threat Initiative, Burevestnik ar putea transporta un focos nuclear, zbura la altitudine joasă, evita sistemele radar și livra focoasele în locații greu de anticipat.

Unii experți occidentali avertizează că viteza sa subsonică o face detectabilă, iar vulnerabilitatea crește odată cu durata zborului. Răspunzând acestor critici, expertul militar rus Alexei Leonkov scria în 2019 că Burevestnik va avea rolul de a elimina infrastructura inamicului (comandamente, baze militare, uzine, centrale), după un atac anterior cu rachete balistice intercontinentale.

Institutul Internațional pentru Studii Strategice cita în 2021 o publicație militară rusă care estima raza de acțiune a Burevestnik la până la 20.000 km, suficient pentru a fi lansată de oriunde din Rusia și a lovi ținte din SUA. Aceeași sursă spunea că altitudinea de zbor a rachetei ar fi de doar 50-100 metri, mult mai mică decât a unei rachete de croazieră convenționale, ceea ce ar face-o mai greu de detectat de radarele de apărare aeriană.

Un raport din 2020 al Forțelor Aeriene Americabe preciza că, dacă Rusia reușește să o pună în funcțiune, Burevestnik ar reprezenta o armă unică, cu capacitate intercontinentală. Potrivit experților, lansarea rachetei se face cu un mic motor pe combustibil solid care alimentează un reactor nuclear miniatural. Aerul supraîncălzit și posibil radioactiv este evacuat pentru a produce tracțiune.

Racheta ar fi avut mai multe teste eșuate, potrivit experților occidentali. În 2019, cel puțin cinci specialiști ruși în energie nucleară au murit într-o explozie în Marea Albă, suspectată că avea legătură cu testarea rechetei Burevestnik. Putin a oferit atunci decorații de stat văduvelor și a lăudat arma ca fiind "fără egal", fără a o numi explicit. În octombrie 2023, Putin a anunțat un test reușit.

În 2024, doi cercetători americani au identificat presupusa bază de desfășurare a rachetei. Ar fi lângă o unitate de stocare a focoaselor nucleare numită Vologda-20 sau Chebsara, la 475 km nord de Moscova.

