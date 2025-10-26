Antena Meniu Search
"Testele decisive sunt finalizate". Putin anunţă succesul testului unei rachete cu propulsie nucleară

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat duminică un test final reuşit al unei rachete ruseşti de croazieră cu propulsie nucleară, Burevestnik, lăudând această armă "unică" ce are o rază de acţiune de până la 14.000 km, în contextul ofensivei Rusiei în Ucraina, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 26.10.2025 , 11:25
"Testele decisive sunt acum finalizate", a declarat Putin într-un video publicat de Kremlin în timpul unei întâlniri cu oficiali militari, ordonând începerea "pregătirii infrastructurii pentru punerea în funcţiune a acestei arme în forţele armate" ruse. "Aceasta este o creaţie unică pe care nimeni altcineva în lume nu o posedă", a susţinut liderul de la Kremlin, adăugând că Burevestnik are o "rază de acţiune nelimitată".

Vladimir Putin a anunţat în 2018 dezvoltarea de către armata rusă a acestor rachete

În timpul ultimului test din 21 octombrie, racheta Burevestnik a petrecut "aproximativ 15 ore" în aer, acoperind o distanţă de 14.000 km, a declarat şeful Statului Major General rus, Valeri Gherasimov, adăugând că "aceasta nu este o limită" pentru această armă.

"Caracteristicile tehnice ale rachetei Burevestnik permit utilizarea acesteia cu precizie garantată împotriva unor amplasamente extrem de protejate, situate la orice distanţă", a declarat el. Vladimir Putin a anunţat în 2018 dezvoltarea de către armata rusă a acestor rachete, despre care a spus că sunt capabile să depăşească practic toate sistemele de interceptare.

