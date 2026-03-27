Reacţia lui Trump după ce Germania a spus că "nu e războiul nostru în Iran": Nici în Ucraina nu e războiul SUA

Preşedintele SUA, Donald Trump, a criticat Germania pentru că nu a contribuit la eforturile de securizare a Strâmtorii Ormuz, afirmând că este "nepotrivit" faptul că oficialii germani au spus că acest conflict "nu este războiul nostru", relatează dpa.

Vorbind în timpul unei şedinţe de cabinet la Casa Albă, joi, Trump nu a numit pe nimeni direct, dar a atribuit remarcile "şefului Germaniei".

Reacţia lui Donald Trump

Mai mulţi oficiali germani de rang înalt au făcut comentarii similare în ultimele zile, reaminteşte dpa. Cancelarul Friedrich Merz a declarat în timpul unei vizite în Norvegia că Germania nu face parte din război, şi nu vrea ca acest lucru să se schimbe. Ministrul Apărării, Boris Pistorius, şi vicecancelarul Lars Klingbeil au declarat amândoi că "nu este războiul nostru".

Trump a spus că a răspuns la această poziţie menţionând: "Ei bine, Ucraina nu este războiul nostru". Preşedintele SUA le-a cerut aliaţilor din NATO să ajute la securizarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, care a fost perturbată de războiul cu Iranul.

Această calea navigabilă îngustă este o arteră cheie pentru comerţul global cu petrol. După ce aliaţii nu au răspuns solicitării, Trump i-a criticat în repetate rânduri în termeni duri.

