Britanicii ne trimit infractorii înapoi şi le dau şi bani de buzunar. Imagini şocante au fost prezentate de postul de televiziune ITV News. 47 de români deportaţi din Regatul Unit, după ce au comis infracţiuni grave, au fost filmaţi în timp ce sunt urcaţi în avion şi trimişi acasă. Indivizii care coboară pe pământ românesc sunt liberi şi mai avuți cu 2000 de lire sterline date de statul britanic. Oficialii din Regat spun că e mai ieftin așa, în condiţiile în care "întreţinerea" unui deținut costă peste 50.000 de lire pe an.

Guvernul de la Londra oferă fiecărui român deportat 2000 de lire sterline, bani cu care ar trebui să înceapă o viaţă nouă în România. Autorităţile britanice vor să scape, în felul acesta, de zece mii de infractori străini din închisorile din Regat.

Scenele filmate în miez de noapte, la un centru de detenţie de lângă Londra, îi surprind pe cei 47 de cetăţeni români care se întorc acasă nu benevol, ci forţat. Cu lucrurile puse în pungi de rafie, românii care şi-au pierdut dreptul de rezidenţă din cauza infracţiunilor comise în Regat sunt amprentaţi înainte să fie urcaţi în avion.

Român deportat: "De ce sunt deportat? Am comis greşeli şi am plătit pentru ele."

Reporter: Vrei să pleci acasă?

Român deportat: "Nu, trăiesc aici de aproape zece ani."

Reporter: Ce infracţiune ai comis?

Român deportat: "Nu vreau să spun. Nu vreau să vorbesc despre asta, mulţumesc!"

Încătuşaţi, foştii deţinuţi, printre care sunt infractori, traficanţi de droguri sau agresori sexuali, sunt escortaţi până la urcarea în aeronavă. Cei mai mulţi sunt bărbaţi tineri, dar sunt şi şase femei. Toţi speră să scape de deportare, puţini dintre ei chiar reuşesc.

Infractorii încearcă să conteste ordinul de deportare prin cereri legale, inclusiv până la urcarea în avion. De fapt, trei dintre ei au reuşit chiar să scape de acest zbor. Astfel de zboruri au loc regulat între Marea Britanie şi România. Cetăţenii români deportaţi ajung, de obicei, legal în Regatul Unit, dar îşi pierd dreptul de a rămâne acolo după ce comit infracţiuni serioase. La Bucureşti, coboară din avion ca oameni liberi, fără cătuşe la mâini.

Reporter: Cum te simţi acum, că te-ai întors în România?

Român deportat: "Foarte bine!"

Reporter: Eşti fericit?

Român deportat: "Foarte fericit!"

Reporter: Ce o să faci acum?

Român deportat: "Rămân aici, nu mă mai întorc la Londra niciodată."

Conform ITV News, cei 47 de români deportați primesc banii chiar la bordul avionului care îi aduce în România. Fiecare primește un card bancar preîncărcat cu până la 2.000 de lire sterline prin programul Facilitated Return Scheme. Numerarul poate fi retras doar după ce aterizează în România. Suma reprezintă un stimulent financiar pentru a accepta deportarea și a renunța la contestarea deciziei în instanță.

Ministerul britanic de Interne susține că, pe termen lung, este mai ieftin pentru contribuabilii britanici să plătească 2.000 de lire pentru fiecare deportat, decât să suporte costurile detenției lor. Întreținerea unui deținut în Marea Britanie costă peste 50.000 de lire pe an.

