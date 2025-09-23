Reacţia Rusiei la ameninţările Poloniei: Avem o poziţie responsabilă. Acuzaţiile nu au argumente convingătoare

Kremlinul a respins, marţi, ameninţarea formulată de Polonia, care a susţinut că va doborî următoarele aparate de zbor ruseşti ce îi vor încălca spaţiul aerian, scrie EFE, citată de Agerpres.

"(Reacţia noastră) Este negativă. Noi avem o poziţie foarte responsabilă. Cunoaşteţi declaraţiile militarilor noştri conform cărora, în realizarea tuturor zborurilor, avioanele se supun normelor internaţionale şi în niciun caz nu ies din aceste limite", a declarat purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Dmitri Peskov, în cadrul conferinţei sale de presă telefonice zilnice.

Dmitri Peskov a subliniat că acuzaţiile recente împotriva Rusiei că ar încălca spaţiul aerian al altor ţări "nu au fost susţinute de date fiabile sau de argumente convingătoare".

Sikorski: Nu vă plângeţi dacă Varşovia va doborî o aeronavă a Rusiei



Luni, într-o intervenţie în faţa Consiliului de Securitate al ONU, ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a cerut delegaţiei ruse să nu se plângă dacă, pe viitor, Varşovia va doborî un avion sau o rachetă aparţinând Rusiei care vor pătrunde în mod intenţionat sau din eroare pe teritoriul Poloniei.

Aceste declaraţii au loc în contextul în care, în noaptea de 9 spre 10 septembrie, mai multe drone ruseşti au pătruns pe teritoriul Poloniei.

"Aţi fost avertizaţi", a declarat, la New York, şeful diplomaţiei poloneze.

Tusk cere sprijin unanim din partea aliaţilor din NATO

Cu câteva ore înainte, prim-ministrul polonez, Donald Tusk, a afirmat că ţara sa este dispusă să ia "orice decizie" pentru a distruge obiecte care reprezintă o ameninţare, precum avioanele de vânătoare ruseşti, dacă acestea îi încalcă spaţiul aerian sau apele teritoriale, dar doar dacă există sprijin unanim din partea aliaţilor săi din NATO.

Vineri, două avioane de vânătoare ruseşti au survolat la altitudine mică platforma petrolieră Petrobaltic din Marea Baltică deţinută de compania de stat poloneză Orlen şi i-au încălcat zona de siguranţă.

În plus, în aceeaşi zi, trei avioane de vânătoare MiG-31 ruseşti au intrat în spaţiul aerian al Estoniei, unde au rămas timp de 12 minute, incident pe care Tallin l-a calificat drept o "provocare fără precedent".

