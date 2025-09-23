Mesajul Poloniei pentru Rusia: V-am avertizat, să nu vă plângeţi dacă vă doborâm dronele în spaţiul NATO

Ministrul polonez al Afacerilor Externe, Radosław Sikorski a declarat, în cadrul unei sesiuni de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU, că Moscova este "incapabilă să trăiască în pace” cu vecinii săi, după o serie de incursiuni în spațiul aerian al NATO. Acesta a avertizat că orice rachetă sau dronă rusească ajunsă pe teritoriul ţării va fi doborâtă, scrie POLITICO.

Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a avertizat luni că Rusia nu ar trebui să se plângă la Organizaţia Naţiunilor Unite dacă rachetele sau avioanele sale sunt doborâte după ce intră în spaţiul aerian NATO, scrie POLITICO.

Sikorski a vorbit în cadrul unei sesiuni de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU, desfăşurată la New York. Summitul a fost convocat după ce trei avioane militare ruse au intrat în spaţiul aerian al Estoniei timp de 12 minute, pe 19 septembrie. Acestea au fost îndepărtate din spaţiul aerian eston de avioanele italiene F-35 ale NATO.

"Am o singură rugăminte către guvernul rus: dacă o altă rachetă sau o altă aeronavă intră în spaţiul nostru fără permisiune, intenţionat sau din greşeală, şi este doborâtă, iar epava cade pe teritoriul NATO, vă rog să nu veniţi aici să vă plângeţi. Aţi fost avertizaţi", a spus Sikorski.

Articolul continuă după reclamă

Incursiunile succesive au determinat NATO să ridice nivelul de alertă în toată Europa

Incursiunea în Estonia a avut loc după ce Rusia a trimis drone atât în Polonia, cât şi în România la începutul lunii septembrie. Incidentele au determinat NATO să ridice nivelul de alertă în toată Europa.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat luni că Varşovia va doborî aeronavele inamice care pătrund în spaţiul aerian al Poloniei.

"Vreau să fiu foarte clar. Vom lua decizia de a doborî obiecte zburătoare fără discuţii atunci când ele ne încalcă teritoriul şi survolează Polonia. Nu există loc de dezbatere aici", a spus Tusk într-o conferinţă de presă.

Sikorski, mesaj dur pentru Rusia: Sunteţi incapabili să trăiţi în pace cu vecinii voştri

Sikorski a transmis un alt mesaj dur Moscovei, la New York.

"Ştim că nu vă pasă de dreptul internaţional şi că sunteţi incapabili să trăiţi în pace cu vecinii voştri. Naţionalismul vostru nebun cuprinde o poftă de dominaţie care nu se va opri până nu veţi înţelege că epoca imperiilor s-a încheiat şi că imperiul vostru nu va fi reconstruit", i-a criticat Sikorski pe ruşi.

Multiplele incursiuni pe teritoriul NATO au determinat Uniunea Europeană să lanseze discuţii privind crearea unui aşa-numit "zid de drone" pentru apărarea frontierei de est a Europei împotriva Moscovei. Şapte state membre ale UE urmează să discute această iniţiativă defensivă vineri, într-o reuniune online cu Comisia Europeană şi Ucraina.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi folosit mai puţin maşina din cauza scumpirii carburanţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰