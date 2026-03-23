UE exclude Ungaria din discuții sensibile pe fondul suspiciunilor că informațiile ar ajunge la Moscova

UE limitează accesul Ungariei la informații confidențiale, iar liderii europeni se reunesc în grupuri restrânse. Măsurile vin după ce premierul polonez Donald Tusk a invocat suspiciuni mai vechi că guvernul lui Viktor Orbán transmite date către Rusia, acuzații întărite de un articol Washington Post, potrivit căruia ministrul de Externe ungar ar fi furnizat informații, relatează Politico.

Totuși, nu va exista un răspuns oficial al UE la noul set de acuzații, din cauza impactului posibil asupra alegerilor din Ungaria din 12 aprilie, potrivit surselor Politico, care au declarat că sunt îngrijorate de riscul ca Budapesta să divulge informații sensibile către Kremlin, scrie Politico.

"Informațiile potrivit cărora oamenii lui Orbán informează Moscova, în detaliu, despre reuniunile Consiliului UE nu ar trebui să surprindă pe nimeni. […] Avem aceste suspiciuni de mult timp. Acesta este unul dintre motivele pentru care iau cuvântul doar când este strict necesar și spun doar atât cât este necesar", a scris duminică pe X premierul polonez Donald Tusk, care îl susține pe liderul opoziției ungare Peter Magyar în alegeri.

Într-un articol publicat sâmbătă, Washinton Post a relatat că guvernul lui Orbán a menținut contacte strânse cu Moscova pe tot parcursul războiului din Ucraina. Ministrul de Externe Péter Szijjártó ar fi folosit pauzele din timpul reuniunilor cu alte state membre pentru a-și informa omologul rus, Serghei Lavrov.

Îngrijorările legate de faptul că Ungaria ar transmite informații direct către Moscova au stat la baza apariției unor formate de tip "breakout", cu lideri care împărtășesc aceleași viziuni, în locul reuniunilor cu toate cele 27 de state membre, a declarat unul dintre oficialii guvernamentali europeni, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi liber despre chestiuni sensibile.

Statele mai puţin loiale din UE, motivul pentru care diplomaţia europeană are loc în formate restrânse

"În general, statele membre mai puțin loiale sunt principalul motiv pentru care cea mai mare parte a diplomației europene relevante are loc acum în diferite formate restrânse — E3, E4, E7, E8, Weimar, NB8, JEF etc", a spus un oficial european.

Cifrele indică numărul liderilor europeni din grup. Alianța Weimar cuprinde Franța, Germania și Polonia. NB8 include cele opt țări nordice și baltice. JEF este Forța Expediționară Comună a zece state din nordul Europei.

Fostul ministru de Externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, care a participat frecvent la reuniuni ale Consiliului la care era prezent și Szijjártó, a declarat că încă din 2024 fusese avertizat că partea ungară ar putea transmite informații Rusiei și că el și omologii săi au limitat informațiile împărtășite în prezența acestuia.

Chiar înaintea unui summit NATO crucial la Vilnius, în 2023, emisarii au decis să excludă delegația Ungariei din discuțiile sensibile, a spus Gabrielius Landsbergis.

"Vorbeam doar în termeni formali, iar apoi ne retrăgeam pentru a discuta fără Ungaria despre obiectivele realizabile ale summitului", a explicat el.

Grupul de la București (B9), care reunește statele de pe flancul estic al NATO, ar fi luat în calcul excluderea Ungariei din format în anul următor, din cauza neînțelegerilor privind sprijinul pentru Ucraina.

Ungaria acuză că informaţiile apărute în spaţiul public sunt "fake news"

Ministrul ungar pentru afaceri europene, János Bóka, a declarat pentru POLITICO că informațiile apărute în weekend sunt "fake news", concepute ca "o reacție disperată la creșterea în sondaje a partidului Fidesz în campania electorală". "Poporul ungar nu va fi înșelat", a adăugat el.

La rândul său, Szijjártó a respins conținutul articolului Washington Post și a acuzat presa că promovează "teorii ale conspirației mai absurde ca niciodată".

Unul dintre diplomați a spus că, în contextul noilor acuzații, ar putea fi restricționat și mai mult accesul la informații. "Există argumente pentru clasificarea informațiilor și documentelor la nivelul UE", a afirmat acesta. Deși nu este o soluție perfectă, ar putea descuraja scurgerile de informaţii.

Cinci diplomați cu care a Politico a discutat au spus că nu sunt surprinși de aceste informații, dar că orice reacție oficială va depinde de rezultatul alegerilor din aprilie. Deși este în urma lui Magyar în sondaje, Orbán a declarat vineri pentru Politico că poate "cu siguranță" să obțină un nou mandat.

"Aceasta subminează încrederea, cooperarea și integritatea Uniunii Europene. [...] Este o situație deplorabilă. Dacă rămâne în funcție după alegeri, UE trebuie să găsească alte modalități de a gestiona situația", a spus un diplomat.

Măsurile împotriva Ungariei ar putea fi folosite de Orban în campanie

Un alt diplomat a avertizat că orice măsură ar putea fi folosită de Orbán în campanie.

În ciuda consensului privind amenințarea reprezentată de Rusia, un alt diplomat a subliniat că discuțiile dintre lideri și miniștri de Externe sunt adesea reflectate în presă și au loc frecvent fără restricții stricte. Totuși, apropierea unui guvern UE de un stat ostil rămâne extrem de sensibilă politic.

"Faptul că ministrul ungar de Externe, un apropiat al lui Serghei Lavrov, a informat practic minut cu minut Rusia despre fiecare reuniune UE este pur și simplu trădare. […] „Acest om nu și-a trădat doar propria țară, ci și Europa", a declarat Péter Magyar la un miting electoral.

Acuzațiile apar în contextul în care susținătorii externi ai lui Orbán se îndreaptă spre Budapesta pentru a-l sprijini în campania electorală. Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, rival politic al lui Tusk, va participa la evenimente luni, iar vicepreședintele SUA, JD Vance, urmează să ajungă înainte de votul de luna viitoare.

Orbán a refuzat să aprobe un pachet de împrumuturi de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina la reuniunea Consiliului European de vineri, provocând reacții furioase din partea celorlalți lideri.

"Nu ar fi surprinzător dacă se dovedește adevărat. […] Ungaria a fost de mult timp un aliat al lui Putin în interiorul UE și continuă să submineze securitatea europeană. Blocarea celor 90 de miliarde de euro este doar cel mai recent exemplu al acestui tipar", a declarat o sursă diplomatică.

Daniela Ciucă

