Regele Charles îl lasă fără titluri pe Prințul Andrew: "Va fi cunoscut ca Andrew Mountbatten Windsor"

Regele Charles al III-lea a demarat joi un proces oficial pentru retragerea titlurilor și distincțiilor deținute de fratele său, prințul Andrew, în contextul acuzațiilor legate de asocierea acestuia cu finanțistul și infractorul sexual Jeffrey Epstein, a transmis Palatul Buckingham, informează AFP, potrivit Agerpres.

de Redactia Observator

la 30.10.2025 , 22:09
Regele Charles îl lasă fără titluri pe Prințul Andrew: "Va fi cunoscut ca Andrew Mountbatten Windsor" - Hepta

"Prinţul Andrew va fi cunoscut de acum înainte sub numele de Andrew Mountbatten Windsor", se arată în comunicatul Palatului.

De asemenea, prinţul va părăsi reşedinţa sa regală, cunoscută sub numele de "Royal Lodge". "A fost emis un aviz formal prin care i se cere să renunţe la contractul de închiriere, iar el se va muta într-o altă locuinţă privată", precizează comunicatul.

