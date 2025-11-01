Vreţi să vă relaxaţi… într-un sicriu? Un local din Tokyo vă oferă o astfel de experienţă unică, contra cost, iar doritorii pot alege să închidă complet capacul sicriului.

Cei care doresc să participe la meditaţie trebuie să aibă peste 18 ani, să fie sănătoşi fizic, să nu depăşească 1,85 înălţime şi să nu cântărească mai mult de 90 de kilograme. Serviciul costă puţin peste 11 euro, iar sesiunile au loc de patru ori pe zi.

Fondatorii proiectului subliniază faptul că, într-o ţară cu niveluri ridicate de stres, o astfel de experienţă îi ajută pe oameni să vadă viaţa dintr-o perspectivă diferită.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰