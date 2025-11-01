Antena Meniu Search
Video Relaxare în sicriu, contracost. Cât costă experienţa macabră

Vreţi să vă relaxaţi… într-un sicriu? Un local din Tokyo vă oferă o astfel de experienţă unică, contra cost, iar doritorii pot alege să închidă complet capacul sicriului.

de Redactia Observator

la 01.11.2025 , 10:10

Cei care doresc să participe la meditaţie trebuie să aibă peste 18 ani, să fie sănătoşi fizic, să nu depăşească 1,85 înălţime şi să nu cântărească mai mult de 90 de kilograme. Serviciul costă puţin peste 11 euro, iar sesiunile au loc de patru ori pe zi. 

Fondatorii proiectului subliniază faptul că, într-o ţară cu niveluri ridicate de stres, o astfel de experienţă îi ajută pe oameni să vadă viaţa dintr-o perspectivă diferită.

