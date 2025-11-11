Republica Irlanda are un nou preşedinte. Catherine Connolly, învestită oficial

Catherine Connolly a fost învestită marți în funcția de președinte al Republicii Irlanda, după victoria obținută la alegerile din 24 octombrie. Avocata de 68 de ani, cu un discurs de stânga și adesea critică la adresa Statelor Unite și Uniunii Europene, îi succede lui Michael D. Higgins, care a condus țara timp de 14 ani, potrivit Agerpres.

Catherine Connolly a obţinut 63% din voturi, fiind cu mult în faţa rivaei sale Heather Humphreys, din Fine Gael, unul din partidele de centru-dreapta ale coaliţiei de guvernare.

Connolly, susţinută de partidele din opoziţie

Connolly a primit susţinere din partea principalelor partide de opoziţie, printre care se numără Verzii şi formaţiunea naţionalistă Sinn Fein.

Deși funcția prezidențială în Irlanda are un rol mai mult simbolic, analiștii avertizează că pozițiile tranșante ale lui Connolly în ceea ce priveşte politica externă, apărarea și criza locuințelor ar putea duce la tensiuni între președinție și guvern.

"Irlanda este bine plasată pentru a formula şi aplica soluţii diplomatice alternative la conflicte şi războaie", a declarat noua preşedintă, în cadrul discursului susţinut cu ocazia ceremoniei de învestire.

Limba gaelică irlandeză va fi prima limbă a reşedinţei prezidenţiale

Connolly vorbeşte curent gaelica irlandeză şi a promis să facă din această limbă oficială, puţin folosită în viaţa de zi cu zi, prima limbă a reşedinţei prezidenţiale.

Totodată, Connoly a declarat că va susține unificarea Republicii Irlanda cu Irlanda de Nord, un obiectiv susținut și de premierul nord-irlandez Michelle O’Neill (Sinn Féin), prezentă la ceremonie. Vicepremierul unionist Emma Little-Pengelly (DUP) a refuzat însă invitația, menţionând probleme de agendă.

Votul a fost marcat de un număr record de buletine anulate, pe care alegătorii au scris "nu există democraţie" sau mesaje antiimigraţie.

