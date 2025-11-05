Republica Moldova, cel mai mare progres dintre statele candidate la UE. Confirmare oficială de la Bruxelles

Republica Moldova a făcut cele mai importante progrese în ultimul an dintre toate statele candidate la Uniunea Europeană, a declarat președinta Maia Sandu. Ea a citat raportul anual privind extinderea UE, prezentat marți la Bruxelles de Comisia Europeană, și a subliniat că țara „merge în direcția corectă pentru aderare”, conform Moldpres, informează Agerpres.

Sandu a menţionat că progrese semnificative s-au înregistrat în domeniile justiţiei, energiei, educaţiei, digitalizării şi dezvoltării regionale.

"Acest rezultat l-am construit împreună - instituţiile statului, societatea civilă, cetăţenii şi partenerii noştri europeni", a menţionat Maia Sandu, care a subliniat că Republica Moldova trebuie să menţină ritmul reformelor şi să continue parcursul european. "Moldova îşi merită locul în familia europeană, acolo unde libertatea este protejată şi oamenii pot trăi cu încredere în ziua de mâine", a afirmat Maia Sandu.

Şi premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a salutat concluziile raportului anual privind extinderea Uniunii Europene.

"Raportul recunoaşte eforturile uriaşe făcute de instituţiile noastre - de guvern şi parlament -, dar mai ales de oamenii care muncesc zi de zi pentru o Moldovă europeană", a scris Alexandru Munteanu pe o reţea de socializare.

El a apreciat că aceste rezultate sunt cu atât mai valoroase cu cât progresele s-au produs într-un an complicat, marcat de multiple crize interne şi externe.

"Demonstrăm, cu fiecare pas făcut, că Moldova poate şi că suntem hotărâţi să îndeplinim obiectivul de aderare la Uniunea Europeană cât mai repede", a concluzionat premierul Alexandru Munteanu.

Republica Moldova "a avansat considerabil pe calea aderării, în pofida provocărilor hibride şi a încercărilor de destabilizare", se arată în Raportul privind Extinderea al Comisiei Europene, care confirmă că R.Moldova a îndeplinit condiţiile pentru deschiderea a trei clustere de negocieri - "fundamentele", "relaţiile externe" şi "piaţa internă" - şi se aşteaptă ca toate cele zece clustere să fie deschise până la sfârşitul anului 2025.

Comisia Europeană a adoptat marţi raportul anual privind extinderea, care evaluează progresele realizate de statele partenere în ultimele 12 luni pe drumul integrării europene.

Executivul european a salutat angajamentele autorităţilor moldovene de a închide provizoriu negocierile până la începutul anului 2028, considerând acest obiectiv "ambiţios, dar realizabil", dacă se menţine ritmul actual al reformelor. Comisia a remarcat progrese în domeniile statului de drept, reformei administraţiei publice şi funcţionării instituţiilor democratice, însoţite de sprijin parlamentar consistent pentru parcursul european al ţării.

Raportul subliniază că extinderea Uniunii Europene rămâne o prioritate majoră pe agenda politică a UE, iar aderarea a noi state membre este tot mai aproape de realizare.

Declaraţii ale înalţilor oficiali europeni

"Moldova şi Ucraina au făcut progrese impresionante. Ucraina - o ţară aflată în război, iar Moldova - confruntată cu atacuri repetate asupra democraţiei şi suveranităţii, au reuşit, în decurs de un an, să finalizeze screeningul acquis-ului comunitar cu o viteză record", a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, subliniind că Chişinăul a demonstrat voinţă politică şi capacitate administrativă în procesul de aderare.

Înaltul oficial european a menţionat că Planul de Creştere pentru Balcanii de Vest şi Moldova, în valoare de 6 miliarde de euro, "deja schimbă viaţa de zi cu zi a oamenilor", prin aderarea la Zona Unică de Plăţi Euro (SEPA), reducerea timpilor de aşteptare la frontiere şi extinderea reţelelor digitale.

Totodată, Costa a confirmat că începând din ianuarie 2026, Republica Moldova şi Ucraina vor adera la zona liberă de roaming a Uniunii Europene, un pas considerat simbolic pentru apropierea celor două ţări de spaţiul european comun.

"Astăzi, extinderea UE nu este o viziune abstractă din lista de dorinţe, este un proces de transformare. Este esenţial de consolidat democraţia, supremaţia legii. În acelaşi timp, acestea sunt trei precondiţii primordiale pentru o extindere de succes. Trebuie să fim mai exigenţi în ceea ce priveşte standardele şi mai eficienţi şi pragmatici în acest proces pentru a continua calea reformelor profunde în conformitate cu abordarea bazată pe merit şi în paralel să pregătim UE să fie pregătită, eficientă şi capabilă pentru a saluta noii membri", a afirmat Antonio Costa.

Preşedintele Consiliului European a făcut apel la liderii europeni şi la statele candidate "să dea dovadă de aceeaşi determinare vizionară" care a stat la baza fondării Uniunii Europene.

"Europa nu trebuie să devină un muzeu al prosperităţii trecute. Trebuie să muncim în continuare pentru a transforma această perspectivă realistă a extinderii într-o realitate pentru oamenii din Balcanii de Vest, Ucraina şi Moldova", a spus el.

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a evidenţiat că 2025 a fost un an de progrese importante pentru extinderea UE. Republica Moldova, alături de Ucraina, Albania şi Muntenegru, se află printre liderii reformei.

"Dacă ritmul şi calitatea reformelor se vor menţine, este posibil ca negocierile de aderare să fie încheiate în următorii ani. Realizată corect, o Uniune mai extinsă va face Europa mai puternică. Comisia va insista asupra celor mai înalte standarde de reformă, în special în domeniile statului de drept, al instituţiilor democratice şi al libertăţilor fundamentale. Nu vor exista scurtături. Un continent unit reprezintă cel mai puternic răspuns în faţa celor care încearcă să divizeze şi să destabilizeze Europa", a declarat Marta Kos.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Uniunea este "mai angajată ca oricând în transformarea extinderii într-o realitate", menţionând că "o Uniune mai mare înseamnă o Europă mai puternică şi mai influentă pe scena globală". Ea a reiterat că procesul de aderare este unul bazat pe merite, condiţionat de reforme şi de voinţă politică fermă.

"Pachetul nostru oferă recomandări specifice tuturor partenerilor noştri. Iar tuturor le transmitem acelaşi mesaj: aderarea la Uniunea Europeană este o oportunitate unică - o promisiune de pace, prosperitate şi solidaritate. Cu reformele potrivite şi o voinţă politică fermă, partenerii noştri pot valorifica această şansă", a declarat Ursula von der Leyen.

La rândul său, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, Kaja Kallas, a subliniat că "procesul de extindere avansează astăzi mai rapid decât în ultimii 15 ani. Nu putem pierde acest avânt - o Europă extinsă este o Europă mai sigură".

"Ordinea globală se schimbă, iar securitatea Europei este tot mai expusă riscurilor. Extinderea reprezintă o investiţie într-o Europă stabilă, iar majoritatea cetăţenilor noştri recunosc acest lucru. Nu există scurtături pentru ţările aspirante, dar tot ceea ce poate face Uniunea Europeană pentru a sprijini procesul - trebuie făcut. Fereastra pentru extindere este larg deschisă şi trebuie să profităm de această oportunitate acum. Aderarea unor noi state la UE până în anul 2030 este un obiectiv realist", a declarat Kallas.

În sprijinul procesului de aderare, Comisia Europeană a reamintit lansarea Planului de Creştere pentru Moldova, în valoare de 1,9 miliarde de euro, menit să stimuleze reformele, investiţiile strategice şi integrarea treptată în piaţa unică europeană.

Raportul anual privind extinderea reafirmă angajamentul Uniunii Europene de a sprijini ţările candidate - Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru, Albania, Serbia, Macedonia de Nord, Bosnia şi Herţegovina, Kosovo, Turcia şi Georgia - în procesul de consolidare a democraţiei, a statului de drept şi a economiilor lor.

