Cum va arăta Golden Dome-ul lui Trump: apărare în patru straturi; unul în spațiu și trei la sol

Sistemul american de apărare antirachetă Golden Dome va fi format din patru straturi, unul în spațiu și trei la sol, și va include 11 baterii cu rază scurtă amplasate în SUA continentală, Alaska și Hawaii, potrivit unei prezentări guvernamentale obținute de Reuters.

Informațiile provin dintr-o prezentare guvernamentală, obținută în exclusivitate de Reuters, prezentare realizată săptămâna trecută în fața a 3.000 de contractori din domeniul apărării, în Huntsville, Alabama. Proiectul are ca termen-limită anul 2028, stabilit de președintele american Donald Trump.

Costuri uriașe și detalii încă nefinalizate

"Au mulți bani, dar nu au încă o estimare clară a costurilor", a declarat un oficial american. Până acum, Congresul a aprobat 25 de miliarde de dolari pentru Golden Dome prin legea fiscal-bugetară adoptată în iulie, iar în bugetul prezidențial pentru 2026 sunt prevăzute alte 45,3 miliarde.

Cum va funcționa scutul Golden Dome

Sistemul va combina:

Stratul spațial - sateliți pentru avertizare timpurie și interceptare rapidă în faza inițială a zborului rachetei, când traiectoria este previzibilă;

- sateliți pentru avertizare timpurie și interceptare rapidă în faza inițială a zborului rachetei, când traiectoria este previzibilă; Stratul superior terestru - interceptoare de nouă generație (Next Generation Interceptors – NGI) și sisteme THAAD și Aegis, produse de Lockheed Martin;

- interceptoare de nouă generație (Next Generation Interceptors – NGI) și sisteme THAAD și Aegis, produse de Lockheed Martin; Stratul de mijloc - radare avansate și echipamente de urmărire;

- radare avansate și echipamente de urmărire; Stratul inferior - sisteme deja existente precum Patriot și lansatoare „universale” capabile să folosească atât interceptoare actuale, cât și viitoare, împotriva tuturor tipurilor de amenințări.

O noutate importantă este planul de a construi un câmp mare de lansatoare NGI în zona Midwest, pe lângă bazele deja existente în sudul Californiei și Alaska.

Prezentarea subliniază că SUA nu au construit până acum un vehicul capabil să suporte căldura reintrării în atmosferă în timp ce urmărește o rachetă inamică. Alte provocări includ întârzierea comunicațiilor în lanțul de comandă ("kill chain") și lipsa unei arhitecturi finale a sistemului - numărul exact de lansatoare, interceptoare și stații radar nu este încă stabilit.

Deși giganți ai industriei precum Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX și Boeing sunt implicați, nu au fost menționate companii precum SpaceX, care licitaseră alături de Palantir și Anduril pentru contracte. Pentagonul a declarat că strânge informații de la industrie, mediul academic și laboratoare naționale, dar că "ar fi imprudent" să ofere mai multe detalii în această etapă timpurie.

Calendar strâns și conducere nouă

Generalul Michael Guetlein, din cadrul U.S. Space Force, a fost desemnat în iulie să conducă proiectul Golden Dome. Potrivit unui memorandum semnat de secretarul Apărării, Pete Hegseth, Guetlein are 30 de zile pentru a forma echipa, încă 60 de zile pentru a livra un design inițial și 120 de zile pentru a prezenta planul complet de implementare, cu detalii despre sateliți și stații terestre.

Sistemele terestre vor fi modulare și relocabile, pentru a reduce dependența de baze fixe și a permite mutarea rapidă în zonele de conflict. Scopul final este ca Golden Dome să poată proteja întreg teritoriul Statelor Unite împotriva rachetelor intercontinentale, dar și a altor tipuri de atacuri.

