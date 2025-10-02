Este scandal în Franţa după ce un gigant chinezesc anunţă că va deschide primele magazine de îmbrăcăminte chiar în Paris, capitala modei haute couture. Comercianţii francezi sunt revoltaţi de competiţia cu un producător care vinde haine extrem de ieftine şi ameninţă cu proteste în stradă.

Tricouri de la 15 lei, blugi cu 50 de lei şi rochii elegante la 70 de lei, puteau fi comandate până acum de francezi doar online. De luna viitoare însă le vor putea proba, admira şi cumpăra din magazine fizice, după ce Gigantul asiatic Shein, cea mai mare platformă asiatică de fast fashion, a anunţat că le va deschide în Franţa. Unul dintre magazine ar urma să fie chiar în interiorul emblematicei Galerii Lafayette din Paris. Lucru de neimaginat pentru un oraş în care acum aproape 200 de ani se deschidea primul magazin de ţinute haute couture din lume.

"Pentru mine, este scandalos să ai acest magazin în galerie. Se ştie că pentru noi galeriile sunt un model de lux. Noi, independenții, vom căuta în continuare produse de calitate, vom căuta produse premium. Și mai mult, vom căuta în continuare prețuri accesibile pentru magazinele noastre. Deci, pentru noi, este scandalos", a declarat Nathalie Barbier, comerciant independent.

Retailerii francezi se tem de faliment

Asociațiile de retaileri și producători francezi atrag atenţia că astfel de magazine i-ar putea aduce în pragul falimentului şi spun că vor organiza proteste.

"Da, există motive să ne temem. Într-adevăr, Reims nu este menit să fie o vitrină pentru produsele importate. Reims are și el propriul său know-how, propria artă de a trăi cu stil, și vrem să o menținem și să o conservăm", a explicat Vincent Mancencal, preşedintele galeriilor Reims.

Shein promite schimbare și popularitate

Gigantul chinez crede însă că va avea succes şi este gata să lupte cu toate prejudecăţile. Shein a fost în repetate rânduri criticat că poluează planeta prin modelul său de business bazat pe fast fashion, haine ieftine, la preţuri mici şi care sunt purtate doar un sezon.

"Cred că este ceva revoluţionar. Este o schimbare de model. Sunt foarte mândru că grupul nostru întruchipează această schimbare. Cine sunt eu, comerciant, să dispreţuiesc pe cei din populaţia franceză? Sunt 25 de milioane de oameni care consumă din China", a precizat Frederic Merlin, preşedinte SGM

În 2025, veniturile segmentului global de comerț electronic în domeniul modei sunt estimate să se apropie de 1.000 de miliarde de euro.

