Drona rusească a pătruns 10 km în România, apoi a dispărut de pe radar. Două scenarii analizate de autorități

Dronele ruseşti trec periculos peste graniţele NATO! S-a întâmplat în Polonia, în urmă cu trei zile. Dar şi aseară, în România, în zona Chilia Veche. Două aeronave F-16 au urmărit drona preţ de 50 de minute, până când a dispărut de pe radar. Asta, în timp ce, în Polonia, aparatele de zbor au fost. De altfel, Polonia a ridicat şi ea, sâmbătă, avioanele de luptă, după o nouă ameninţare.

Seara trecută, o dronă rusească a intrat în spațiul nostru aerian, iar în câteva minute au fost ridicate de la sol avioane F-16 pentru monitorizare. Incidentul a declanșat și un mesaj Ro-alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, avertizați de posibilitatea căderii unor obiecte.

Drona a stat în spațiul românesc destul de mult, aproximativ 50 de minute, intrând cam 10 km în interiorul țării. La un moment dat a dispărut de pe radare și există două scenarii. Fie a căzut în România, fie în Ucraina, iar MApN o caută în acest moment cu militari dislocați în Deltă.

Ministerul Apărării confirmă că drona nu a produs pagube și nu a reprezentat un pericol direct pentru populație, dar a subliniat că Armata Română și Aliații NATO, care fac poliție aeriană, sunt pregătiți să doboare orice aparat care pătrunde neautorizat la noi. Au avut aprobarea și o vor avea de fiecare dată, a scris ministrul apărării pe Facebook.

Șeful statului, Nicușor Dan, a explicat zilele trecute că, deși până acum România s-a confruntat doar cu incidente minore, procedurile pentru astfel de situații sunt deja stabilite și pot fi aplicate imediat. Întrebat dacă poate garanta securitatea populației, răspunsul acestuia a fost de sigur, da.

Ministerul de Externe, prin vocea ministrului Oana Țoiu, a anunțat că va ridica problema la adunarea generală a ONU, cerând respectarea sancțiunilor internaționale și oprirea acțiunilor de provocare la granița română.

Alertă la graniţă

Ora 18:05. Două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Feteşti sunt ridicate de la sol. În timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, o dronă rusească pătrunde în spaţiul aerian al României. Şapte minute mai târziu este emis primul mesaj RO-ALERT, în Tulcea.

"Aeronavele F-16 au detectat o dronă în spaţiul aerian naţional pe care au urmărit-o până la pierderea semnalului de pe radar, la aproximativ 20 de kilometri de Chilia Veche. Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite şi nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populaţiei din zonă", a declarat col. Corneliu Pavel, purtător de cuvânt MApN.

90 de minute a durat alarma. În tot acest timp, pe lângă cele două aeronave F-16, de la baza Mihail Kogălniceanu s-au ridicat şi Eurofighterele aliaţilor germani. Locuitorii din Chilia Veche au primit un al doilea mesaj. Ministrul Afacerilor Externe a reacţionat printr-un mesaj postat pe X.

"România condamnă comportamentul Rusiei și ia măsurile necesare pentru a-și proteja suveranitatea și securitatea. Suntem în contact permanent cu UE și NATO". Totodată, ministrul Ţoiu, a declarat că va aduce în discuție acțiunile Rusiei la Adunarea Generală a ONU, îndemnând la o respectare internațională strictă a sancțiunilor.

O reacţie a venit şi de la Kiev

Volodimir Zelenski susţine că incidentul din România nu este o întâmplare şi că Rusia vrea o extindere a războiului. Incidentul are loc la trei zile după ce Polonia a trecut prin acelaşi scenariu. Atunci, dronele au fost doborâte cu sprijinul avioanelor militare ale aliaţilor săi din NATO.

Nicuşor Dan: Noi nu am avut incidente de acest fel. Adică am avut accidental la cateva sute de metri de granita. Dacă se va intampla, procedurile sunt pregătite pentru a reactiona la fel.

Reporter: Puteţi garanta acest lucru?

Nicuşor Dan: Desigur, da!

Într-o postare pe Facebook, şi ministrul Apărării a precizat că armata română și aliații NATO care fac poliție aeriană pe teritoriul României "pot doborî" dronele care intră în spațiul aerian al României. "Au avut aprobarea și astăzi și o vor avea ori de câte ori vor intra drone la noi.

Normele/procedurile care stabilesc lanțul de comandă pentru doborârea aeronavelor cu pilot au fost lucrate peste vară, acum sunt pe masa CSAT și vor fi aprobate în prima ședință."

