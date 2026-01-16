Un român de 24 de ani a fost arestat în SUA pe 11 ianuarie de Serviciul de Imigrare şi Vamă (ICE). Este anchetat din octombrie pentru că ar fi încercat să ademenească o minoră pentru acte sexuale contra bani și este acuzat de infracțiuni grave legate de trafic de persoane.

Cetăţean român, arestat de ICE în Boston. Băbatul este acuzat de fapte deosebit de grave în SUA - X/@EROBoston

"Pe 11 ianuarie, ICE Boston l‑a arestat pe Iounut Andrei Stamatin, un străin cu antecedente penale din România. Stamatin este acuzat penal pentru plată pentru acte sexuale cu un minor sub 18 ani, ademenirea unui copil sub 16 ani și tentativă de a comite o infracțiune" a transmis ICE Chicago pe X.

Potrivit Barnstable County District Attorney’s Office, Ionuţ Stamatin a fost pus sub acuzare pentru infracţiuni legate de trafic de persoane, mai exact de plata pentru acte sexuale cu un minor sub 18 ani şi atragerea/racolarea unui copil sub 16 ani în scopuri sexuale.

Cum a fost prins românul

Stamalin a fost prins în timp ce autorităţile desfăşurau acţiuni de identificare şi interceptare a persoanelor implicate în exploatarea victimelor traficului de persoane în oraşul Falmouth din Cape Cod, Massachusetts.

În primă fază, poliţiştii sub acoperire au purtat discuţii online Stamatin, care credea că aranjează o întâlnire unde avea să întreţină relaţii sexuale contra cost cu o adolescentă de 15 ani.

Stamatin a ajuns la locul stabilit, iar pentru a-i confirma identitatea poliţiştii au trimis un mesaj pe telefonul bărbatului care a confirmat întâlnirea cu minora. După ce a fost arestat, anchetatorii au constatat că mesajele de "confirmare" au apărut pe telefonul său. Asupra sa au fost găsiţi 170 de dolari şi 10 prezervative.

Românul a fost pus sub acuzare la data de 10 decembrie 2025 de Curtea Superioară Barnstable County. În paralel, ICE a demarat procedurile specifice cazurilor care implică străini cu antecedente penale, urmând să stabilească statutul său legal pe teritoriul Statelor Unite, în funcţie de evoluţia procesului penal.

