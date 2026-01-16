Român arestat pe aeroportul din Salonic după ce a fost prins cu parfumuri furate de mii de euro în bagaj

Un român în vârstă de 53 de ani a fost arestat pe aeroportul "Macedonia" din Salonic, Grecia, fiind acuzat că a furat parfumuri dintr-un magazin situat în incinta aeroportului.

Potrivit autorităților elene, bărbatul avea asupra sa, în bagajul de mână, 18 cutii cu parfumuri în valoare totală de peste 3.000 de euro, pentru care nu a putut justifica proveniența legală, conform Skai.

În urma investigațiilor, polițiștii au descoperit că, în luna decembrie a anului trecut, același individ ar fi sustras alte 30 de parfumuri din același magazin, în valoare de aproximativ 4.500 de euro.

Românul urmează să fie prezentat procurorului competent din Salonic.

