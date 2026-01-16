Antena Meniu Search
Român arestat pe aeroportul din Salonic după ce a fost prins cu parfumuri furate de mii de euro în bagaj

Un român în vârstă de 53 de ani a fost arestat pe aeroportul "Macedonia" din Salonic, Grecia, fiind acuzat că a furat parfumuri dintr-un magazin situat în incinta aeroportului.

de Redactia Observator

la 16.01.2026 , 15:40
Potrivit autorităților elene, bărbatul avea asupra sa, în bagajul de mână, 18 cutii cu parfumuri în valoare totală de peste 3.000 de euro, pentru care nu a putut justifica proveniența legală, conform Skai.

În urma investigațiilor, polițiștii au descoperit că, în luna decembrie a anului trecut, același individ ar fi sustras alte 30 de parfumuri din același magazin, în valoare de aproximativ 4.500 de euro.

Românul urmează să fie prezentat procurorului competent din Salonic.

