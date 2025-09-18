Antena Meniu Search
Român bătut și împușcat în față într-un mall din Polonia. Agresorul a crezut că e ucrainean şi l-a mutilat

Un român a fost victima unui atac violent într-un centru comercial din Wroclaw, Polonia. Agresorul, un bărbat de 32 de ani, l-a lovit și l-a împuşcat cu un pistol pneumatic direct în față, provocându-i leziuni grave. Victima și-a pierdut un ochi în urma incidentului. Procuratura a trimis dosarul în instanță, iar atacatorul riscă până la 20 de ani de închisoare.

de Redactia Observator

la 18.09.2025 , 17:15
Atac violent în Polonia Român bătut și împușcat în față într-un mall din Polonia. Agresorul a crezut că e ucrainean şi l-a mutilat - Shutterstock

Incidentul a avut loc la mijlocul lunii martie, în centrul comercial Wroclavia din orașul polonez Wroclaw. Potrivit anchetatorilor, Mykhailo F., în vârstă de 32 de ani, ar fi bătut și lovit cu pumnii, cu picioarele și cu cotul un cetățean român, iar apoi a scos o armă și a tras direct în fața acestuia, relatează publicaţia Gazeta Wroclawska.

Procurorii susțin că agresiunea ar fi fost motivată de naționalitatea victimei. Atacatorul s-ar fi năpustit asupra românului pentru că a crezut că era ucrainean. Consecințele au fost, însă, dramatice: rănile au fost atât de grave încât medicii au fost nevoiți să îi îndepărteze globul ocular.

Detalii din rechizitoriul procuraturii

Articolul continuă după reclamă

În timpul atacului, agresorul a strigat că urăște ucrainenii și că bărbatul care i-a căzut victimă nu ar trebui să trăiască în Polonia, ci să se întoarcă acasă, în Ucraina, informează Ukrainian National News

"Mykhailo F. a fost acuzat că a tras de mai multe ori în direcția victimei cu un pistol pneumatic Glock 17 V, calibrul 43, numărul JA044034, apoi a lovit-o cu pumnii și cu picioarele pe tot corpul, provocându-i vătămări corporale", a declarat Karolina Stocka-Mycek de la Procuratura Regională din Wroclaw.

Arma folosită era un pistol pneumatic pentru care nu era necesară autorizație și nici măcar înregistrare.

Declarația inculpatului

În timpul audierilor, Mykhailo F. a negat că atacul ar fi avut legătură cu naționalitatea victimei. El a susținut că ar fi acționat în legitimă apărare. În prezent, se află în arest și așteaptă procesul.

"Pentru fapta de care este acuzat, Mykhailo F. riscă o pedeapsă cu închisoarea între 3 și 20 de ani", a adăugat Karolina Stocka-Mycek din cadrul Procuraturii Regionale din Wrocław.

