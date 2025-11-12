Român condamnat la închisoare în Italia, după ce a furat două perechi de şosete. "Îmi cer scuze, îmi era frig"

A furat două perechi de șosete și a ajuns după gratii. Povestea unui român din Italia care a încercat să-și justifice gestul spunând că "îi era frig" s-a încheiat cu o condamnare la închisoare și interdicția de a mai intra în orașul Pordenone.

Un român de 34 de ani a fost arestat în Italia după ce a fost prins cu două perechi de șosete asupra lui, într-un magazin din Pordenone, transmite Mediafax, care citează messaggeroveneto.it.

Marius Budur le-a spus polițiștilor că-i era frig și și-a cerut scuze, însă asta nu a reuşit să înmoaie inimile polițiștilor, pentru că, până să fie prins, își mai îndesase în rucsac și prin buzunare mai multe obiecte vestimentare, descoperite ulterior la percheziții.

Când și-a dat seama că a fost reperat de angajații magazinului, acesta a încercat să scape de produse, aruncându-le la întâmplare în magazin.

Produsele recuperate nu mai aveau sistemele de siguranță atașate, ceea ce a fost un indiciu important pentru polițiști, ca să-și dea seama că, de fapt, omul avea intenții clare de a fura din magazin.

În momentul când a fost prins, Budur mai avea asupra lui doar două perechi de șosete.În plus, la ieșirea din magazin, un prieten de-al lui Budur aștepta ca acesta să vină cu prada.

Budur nu a beneficiat de niciun fel de clemență din partea judecătorului, în ciuda apelului la emoții.

"Îmi cer scuze, îmi era frig", a spus Marius Budur.

Românul a fost condamnat la opt luni de închisoare și plata unei amenzi de 300 de euro. În plus, acesta are interdicţie de a mai călca vreodată în oraşul Pordenone.

