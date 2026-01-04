Român de 18 ani, printre victimele incendiului din Crans Montana. Anunţul MAE

Un român de 18 ani se numără printre victimele incendiului de la barul Le Constellation din stațiunea elvețiană de schi Crans-Montana, anunță Ministerul Afacerilor Externe. Autoritățile locale au identificat, în total, încă 16 victime în urma tragediei din noaptea de Revelion.

Cetăţeanul român care fusese dat dispărut în urma incendiului din staţiunea elveţiană Crans-Montana este decedat, a anunţat, duminică, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizează că Ambasada României la Berna se află în contact cu familia acestuia, potrivit BBC.

Totodată, poliția elvețiană a identificat corpurile a încă 16 victime ale incendiului de la barul Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana. Cea mai tânără victimă era o fată elvețiană de 14 ani, iar nouă dintre victime aveau sub 18 ani. Grupul era format din persoane de mai multe naționalități, printre care elvețiană, italiană, turcă și franceză, au transmis autoritățile.

Anunţul MAE

Ministerul Afacerilor Externe informează că, în conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus inițial dispărut este decedat.

Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanții misiunii diplomatice acordă asistență consulară familiei. De asemenea, echipa consulară a ambasadei menține legătura cu autoritățile elvețiene competente. Ministerul Afacerilor Externe transmite condoleanțe familiei îndoliate.

Patronii clubului, anchetaţi penal

Cele două persoane care administrau barul din Crans-Montana care a luat foc în timpul petrecerii de Revelion, o tragedie în care au pierit 40 de persoane, sunt anchetate penal pentru suspiciuni de infracţiuni, între care omor din neglijenţă, au declarat sâmbătă procurorii, relatează Reuters.

La două zile după incendiu, în care 119 persoane au suferit leziuni, inclusiv arsuri grave, autorităţile încă încercau să identifice multe dintre victimele decedate, iar atenţia s-a îndreptat către modul în care s-a putut produce una dintre cele mai grave tragedii din Elveţia.

