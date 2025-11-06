Român de 31 de ani arestat în Hanau după ce a desenat svastici cu propriul sânge pe mașini și clădiri
Un român de 31 de ani a fost arestat în orașul german Hanau, după ce ar fi desenat zeci de svastici cu propriul sânge pe mașini, cutii poștale și fațade de clădiri, potrivit presei internaționale. Poliția l-a reținut pe bărbat după o amplă anchetă declanșată în urma plângerilor localnicilor.
Poliția din Hanau, Germania, a anunțat că a reținut un bărbat de 31 de ani, cetățean român, suspectat că a pictat simboluri naziste cu propriul sânge pe aproape 50 de mașini, pe cutii poștale și pe zidurile unor clădiri din oraș, potrivit Mediafax.
Incidentul a fost semnalat miercuri noapte, când un localnic a observat o zvastică desenată cu o substanță roșiatică pe capota unei mașini parcate.
Polițiștii chemați la fața locului au confirmat ulterior, în urma unui test rapid, că substanța era sânge uman.
Autoritățile au declanșat o amplă anchetă, iar joi după-amiază suspectul a fost arestat la domiciliul său din Hanau, după ce a fost identificat cu ajutorul unui martor, scrie The Guardian.
Potrivit poliției, bărbatul era "puternic sub influența alcoolului" în momentul reținerii și prezenta răni auto-provocate.
"Motivul pare să fie unul personal și legat de locul de muncă. Pur și simplu a cedat nervos", a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Thomas Leipold.
Afișarea simbolurilor naziste, inclusiv a zvasticii, este interzisă prin lege în Germania.
Primarul orașului Hanau, Claus Kaminsky, a condamnat incidentul și a reamintit că orașul a fost scena unui atac rasist în 2020, soldat cu nouă victime.
"Mai ales în orașul nostru, care a fost profund marcat de atacul rasist din 19 februarie 2020, un astfel de gest provoacă o consternare adâncă", a spus edilul, citat de agenția dpa.
