Un român de 49 de ani a fost condamnat din nou la închisoare în Austria, pentru o serie de spargeri comise în vestul țării. Este a 24-a condamnare primită de bărbat, care a petrecut deja 26 de ani din viață după gratii. La finalul procesului, acesta le-a mulțumit judecătorilor și a făcut o declarație bizară de dragoste față de Germania.

Român recidivist, condamnat a 24-a oară în Austria. A adormit beat în subsolul pe care tocmai îl jefuise - Shutterstock | Ilustraţie

Un român în vârstă de 49 de ani a fost condamnat din nou la închisoare, pentru a 24-a oară. De data aceasta, bărbatul a primit trei ani de detenție după mai multe spargeri comise în vestul Austriei. Procesul a avut loc vineri, la Tribunalul Regional Feldkirch, relatează Krone.at.

Calm și resemnat, românul, aflat deja în arest preventiv, a primit sentința fără reacții vizibile. Pentru el, o nouă pedeapsă cu închisoarea pare să nu mai însemne mare lucru. Şi asta pentru că, aproape jumătate din viață a petrecut-o după gratii. În total, 26 de ani din existența sa s-au scurs în penitenciare.

"Îmi pare rău pentru ce am făcut", a declarat bărbatul în fața instanței, recunoscând totodată că se luptă cu o dependență severă de alcool. Această problemă a fost și motivul pentru care, în timpul unui jaf, a adormit în subsolul pe care îl jefuise, fiind prins imediat de poliție.

Articolul continuă după reclamă

Spargeri în serie și un prejudiciu de peste 5.000 de euro

Între lunile februarie și august, românul a pătruns în mai multe boxe de depozitare ale unor blocuri din localitatea Hard, de unde a furat diverse bunuri: șase perechi de pantofi, o bicicletă electrică, 15 doze de Red Bull și două sticle de șampanie. Prejudiciul total a fost estimat la 5.550 de euro.

În fața instanței, bărbatul a recunoscut toate faptele. Ca recidivist, a beneficiat totuși de o pedeapsă redusă datorită faptului că a cooperat și a pledat vinovat. Judecătorul Alexander Wehinger l-a condamnat la trei ani de închisoare pentru "furt calificat comis în formă continuată", precum și la plata unei sume echivalente cu prejudiciul cauzat - 5.550 de euro.

"Iubesc Germania, îi cunosc pe toți judecătorii și procurorii"

După pronunțarea sentinței, românul a surprins sala cu o declarație neobișnuită. Într-un ton aproape jovial, le-a spus judecătorilor: "Când voi fi eliberat, mă întorc în Germania. Iubesc Germania, pentru că acolo îi cunosc pe toți judecătorii și procurorii".

La final, s-a arătat recunoscător pentru verdict și a adăugat că nu dorește eliberarea condiționată, ci intenționează să execute integral pedeapsa.

Hotărârea instanței nu este definitivă.

Denisa Gheorghe Like

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰