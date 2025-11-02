Român recidivist, condamnat a 24-a oară în Austria. A adormit beat în subsolul pe care tocmai îl jefuise
Un român de 49 de ani a fost condamnat din nou la închisoare în Austria, pentru o serie de spargeri comise în vestul țării. Este a 24-a condamnare primită de bărbat, care a petrecut deja 26 de ani din viață după gratii. La finalul procesului, acesta le-a mulțumit judecătorilor și a făcut o declarație bizară de dragoste față de Germania.
Un român în vârstă de 49 de ani a fost condamnat din nou la închisoare, pentru a 24-a oară. De data aceasta, bărbatul a primit trei ani de detenție după mai multe spargeri comise în vestul Austriei. Procesul a avut loc vineri, la Tribunalul Regional Feldkirch, relatează Krone.at.
Calm și resemnat, românul, aflat deja în arest preventiv, a primit sentința fără reacții vizibile. Pentru el, o nouă pedeapsă cu închisoarea pare să nu mai însemne mare lucru. Şi asta pentru că, aproape jumătate din viață a petrecut-o după gratii. În total, 26 de ani din existența sa s-au scurs în penitenciare.
"Îmi pare rău pentru ce am făcut", a declarat bărbatul în fața instanței, recunoscând totodată că se luptă cu o dependență severă de alcool. Această problemă a fost și motivul pentru care, în timpul unui jaf, a adormit în subsolul pe care îl jefuise, fiind prins imediat de poliție.
Spargeri în serie și un prejudiciu de peste 5.000 de euro
Între lunile februarie și august, românul a pătruns în mai multe boxe de depozitare ale unor blocuri din localitatea Hard, de unde a furat diverse bunuri: șase perechi de pantofi, o bicicletă electrică, 15 doze de Red Bull și două sticle de șampanie. Prejudiciul total a fost estimat la 5.550 de euro.
În fața instanței, bărbatul a recunoscut toate faptele. Ca recidivist, a beneficiat totuși de o pedeapsă redusă datorită faptului că a cooperat și a pledat vinovat. Judecătorul Alexander Wehinger l-a condamnat la trei ani de închisoare pentru "furt calificat comis în formă continuată", precum și la plata unei sume echivalente cu prejudiciul cauzat - 5.550 de euro.
"Iubesc Germania, îi cunosc pe toți judecătorii și procurorii"
După pronunțarea sentinței, românul a surprins sala cu o declarație neobișnuită. Într-un ton aproape jovial, le-a spus judecătorilor: "Când voi fi eliberat, mă întorc în Germania. Iubesc Germania, pentru că acolo îi cunosc pe toți judecătorii și procurorii".
La final, s-a arătat recunoscător pentru verdict și a adăugat că nu dorește eliberarea condiționată, ci intenționează să execute integral pedeapsa.
Hotărârea instanței nu este definitivă.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰