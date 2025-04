Andreea Mottram a fost înjunghiată în timp ce era în vacanţă, în Sienna Hills, comitatul Washington din Utah. S-a întâmplat cu doar ŞASE ZILE înainte ca românca să împlinească 48 de ani.

Femeia a fost găsită de o echipă de curăţenie în casa de vacanţă, înjunghiată de 12 ori în piept. Ceea ce s-a întâmplat a şocat comunitatea locală, pe cea din California, unde femeia locuia, şi are ecou dincolo de graniţele ţării, potrivit lui Chris Reed, reporter Fox13.

Ca o presimţire sumbră, în ziua crimei Andreea a postat o fotografie cu ea pe Facebook. "Asta e... aproape 48", era scris în textul postării.

Ancheta a scos la iveală detalii cumplite. Poliţiştii americani au stabilit că fiica adoptivă a Andreei este cea care a ucis-o. Tânăra are doar 16 ani. Este tot româncă şi ar fi fost ajutată de o prietenă, şi ea adolescentă. Anchetatorii au descoperit că fata ar fi notat de ceva vreme, în propriul jurnal faptul că îşi ura mama şi că plănuia să-i facă rău. Cele două adolescente sunt acum după gratii. Au fost puse sub acuzare pentru crimă și furt. După crimă, au luat și mașina victimei.

"Am fost foarte tristă când am aflat. Nu am avut niciodată o familie care să mă susţină atât de mult. Andreea a fost o mamă minunată, era asistent social", a declarat o apropiată de-ale Andreei.

Un înger care a avut grijă de cei mai puţin norocoşi

De fapt în America, Andreea a continuat să facă ceea ce a făcut şi în România. Să-i susţină pe alţii. Mai ales pe cei pe care destinul i-a pus la încercare.

"De fiecare dată când la mine vine un părinte, care tocmai a primit diagnosticul copilului, eu nu le spun doar să lupte, să facă tot ce pot pentru copil, ci le spun să-și aducă aminte de ei, să-și aducă aminte de cuplu, să plângă când simt nevoia să plângă și să se și plângă chiar dacă asta ar însemna să-și îngrijoreze prietenii", spunea ea într-un video anterior.

Mulţi nu ştiu, dar în România avem legi care protejează copiii şi adulţii cu autism, datorită Andreei Mottram. Pentru băiatul ei, dar şi pentru sute de copii, Andreea a fost un mentor. A schimbat destine, a înfiinţat asociaţii şi mai ales legi care să-i protejeze pe cei vulnerabili.

"Trăim într-o țară care trebuie să facă în continuare schimbări, schimbări căutând soluții, nu căutând vinovații. Visez la o ţară în care să existe educație formală și informală pentru copiii noștri prin care să dobândească abilități", preciza Andreea Mottram.

Pentru băiatul ei, Andreea a plecat în Statele Unite

Deputata Oana Silvia Ţoiu a spus despre Andreea că: "E responsabilă pentru o parte din legile pe care le avem care susțin familiile, adulții şi copiii cu autism. Andreea Mottram a fost o activistă civică, dar în acelaşi timp şi mamă de copil cu autism".

"În acel moment, fiul meu nu vorbea și nu vorbește nici acum. A învățat să spună te iubesc. Nu știu cât de multe știţi despre cultura română, dar ne este foarte greu să spunem te iubesc. Și te iubesc vine foarte greu în familiile românești", a adăugat aceasta.

Cuvintele Andreei rămân acum pentru toţi cei care au cunoscut-o, ca un testament dureros: "Eu cred în continuare că binele atrage după sine binele, că avem puterea să fim și puternici, dar și slabi și că avem un potențial absolut incredibil și vă doresc să aveți puterea de a face schimbări în voi și în lumea care trăiți".

