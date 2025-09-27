Europa vrea să înarmeze cât mai rapid România şi aliaţii de pe flancul estic. Este vorba despre aşa-numitul zid împotriva dronelor ruseşti. Un nou roi de aparate de zbor fără pilot a fost văzut în apropierea bazelor militare din Danemarca şi Germania.

Senzori acustici, radare de ultimă generaţie şi camere cu infraroşu vor fi alinate de-a lungul flancului estic pentru a detecta dronele venite din Rusia. Investiţia ar urma să fie împărţită între statele membre.

"Cuprinde un sistem de fortificații terestre, securitate maritimă și, mai presus de toate, operațiuni de combatere a dronelor pentru a asigura flancul estic al Uniunii Europene", a declarat Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Viceprim-ministru şi ministrul Apărării al Poloniei.

Alt val de drone a fost observate în nordul Germaniei, unde autoritățile au început o anchetă pentru spionaj.

Articolul continuă după reclamă

"Ne confruntăm cu provocări clare, Rusia testează UE și NATO, iar răspunsul nostru trebuie să fie ferm, unit și imediat. Statele baltice, Polonia și, în special, provocările recente cu drone, le consider o prioritate, în primul rând, pentru a avea un sistem eficient de detectare", a spus Andrius Kubilius, Comisar european pentru Apărare și Spațiu.

Alte drone au apărut, pentru prima dată, deasupra celei mai mari baze militare din Danemarca. Spaţiul aerian danez a fost închis de urgenţă, iar premierul a tras un semnal de alarmă.

"În ultimele zile, Danemarca a fost ţinta unor atacuri hibride. Dronele au fost văzute în apropierea infrastructurii critice, civile şi militare. Ne aşteptăm ca astfel de atacuri să continue", a declarat Mette Frederiksen – Prim-ministrul Danemarcei.

În paralel, au loc antrenamente la sol. În Estonia, trupe din Franţa, Marea Britanie, Statele Unite şi Canada au participat la manevre defensive pentru desfăşurarea rapidă a trupelor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că AI va face serviciile bancare mai eficiente, dacă va înlocui angajaţii clasici? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰