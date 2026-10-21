Românii "au invadat" pădurile Poloniei în căutarea unei delicatese care se vinde pe bani frumoși

Românii au "luat cu asalt" pădurile din sud-estul Poloniei, în căutare de ciuperci, scrie presa poloneză . Culegătorii sunt duși cu mașinile în pădure în fiecare dimineață și luați seara, împreună cu toată recolta. Ciupercile sunt sortate, puse în lăzi și transportate apoi în afara Poloniei.

Potrivit Direcției Regionale a Pădurilor de Stat din Krosno, românii vin în grupuri de câteva zeci de persoane și își instalează coturile în parcări sau în zonele de camping din apropierea pădurilor din regiunea Beskid Niski. Prezența lor îi pune pe gânduri pe unii localnici, care sunt deranjați mai ales de felul în care aceștia caută ciuperci, deplasându-se prin pădure unul lângă altul.

Silvicultorii spun însă că, în acest an, nu au fost înregistrate incidente periculoase sau amenințări la adresa localnicilor. Problemele țin mai degrabă de nerespectarea regulilor privind accesul în pădure și de gunoaiele lăsate în urmă.

"Problemele sunt intrarea neautorizată cu mașinile în pădure și aruncarea gunoaielor", a declarat Lukasz Krzakiewicz, specialist în cadrul serviciului de pază forestieră din Krosno.

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Opt amenzi într-un singur weekend

În weekendul trecut, pădurarii din zonele forestiere Dukla și Rymanow au dat opt amenzi culegătorilor români care au intrat cu mașinile în pădure fără autorizație. Aceștia au plătit sancțiunile pe loc, în numerar, fără să protesteze, potrivit reprezentanților silvicultorilor.

"Primesc amenzile cu umilință și le plătesc în numerar. Știm că sunt oameni săraci, care pot câștiga din culesul produselor pădurii suficient cât să-și câștige traiul", a explicat Krzakiewicz.

Simplul fapt că românii culeg ciuperci nu constituie o abatere de la lege. În Polonia, cantitatea de ciuperci și de alte produse nelemnoase care pot fi culese din pădure nu este limitată prin lege.

"Nu îi putem trata diferit față de cetățenii polonezi doar pentru că sunt români. Atât timp cât nu comit infracțiuni și se află legal pe teritoriul nostru, sunt tratați ca orice cetățean al Uniunii Europene", mai spun pădurarii.

Ce se întâmplă cu ciupercile culese de români

Culegătorii sunt duși în pădure în zori, cu mașini înmatriculate în străinătate, și preluați seara, împreună cu toată recolta. Ciupercile sunt sortate și așezate în lăzi, apoi transportate în afara Poloniei.

Activitatea grupurilor a atras atenția și autorităților. Silvicultorii au anunțat poliția și Poliția de Frontieră, iar cele două instituții patrulează împreună cu personalul forestier în zonele frecventate de culegători. Sunt supravegheate inclusiv locurile în care aceștia își instalează taberele.