Românul care a provocat moartea a 6 oameni în Bulgaria vrea să fie liber. Cum şi-a motivat cererea

Şoferul român care a provocat moarte a şase oameni în Bulgaria a fost reţinut pentru omor calificat. El se află în continuare în arest, dar cere să fie să cercetat în libertate.

Românul şi-a motivat cererea spunând că are un copil de 2 ani acasă şi trebuie să aibă grijă de el. El riscă între 10 şi 20 de ani de închisoare, informează presa bulgară. "Vreau o măsură mai ușoară ca să-mi pot vedea familia, am un copil de 2 ani și nu vreau să fiu reținut. Nu am avut niciodată probleme cu poliția", a declarat românul în faţa magistraţilor bulgari.

Șase dintre migranți au murit în accident

Parchetul Districtual din Burgas a reținut pentru 72 de ore un cetățean român acuzat că a provocat intenționat moartea a șase migranți, în urma unei urmăriri cu poliția. Accidentul s-a produs în apropiere de Burgas, când vehiculul condus de acesta a părăsit carosabilul și a plonjat în lacul Vaia. Potrivit anchetatorilor, cetățeanul român, identificat ca S.K., se afla la volanul unei mașini care transporta nouă migranți, pe care îi ajuta ilegal să intre și să tranziteze teritoriul Bulgariei.

Procurorii au declarat că acesta conducea cu viteză excesivă și a ignorat mai multe semnale luminoase și sonore ale polițiștilor de frontieră, care îl urmăreau cu trei vehicule. În ciuda tentativelor repetate de a-l opri, S.K. a continuat să fugă, încercând să evite arestarea.

Urmărirea s-a încheiat atunci când șoferul a pierdut controlul mașinii, a pătruns pe contrasens și s-a izbit de un panou publicitar de pe marginea drumului, potrivit Novinite. Vehiculul s-a răsucit, apoi a căzut în lacul Vaia. Șase dintre migranți au murit în accident, iar alții au fost răniți. Șoferul a supraviețuit și a fost reținut atât pentru omor calificat, cât și pentru sprijinirea trecerii ilegale a frontierei.

