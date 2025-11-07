Antena Meniu Search
Video ANIMAŢIE. Şase morţi, după ce un român a fugit cu maşina de poliţie şi a ajuns în lac

Un şofer român care făcea un transport clandestin a plonjat cu maşina într-un lac din Bulgaria, urmărit de Poliţie. Şase pasageri au murit, trei au fost răniţi. Şoferul a supravieţuit şi a fost arestat. Poliţiştii cred că face parte dintr-o reţea internaţională de traficanţi.

de Redactia Observator

la 07.11.2025 , 19:27

Românul a refuzat să oprească la un punct de control al poliţiştilor de frontieră. Agenţii au cerut ajutorul jandarmilor şi l-au urmărit 40 de kilometri. Au încercat să îl oprească de trei ori, dar şoferul le-a scăpat. La intrarea în oraşul Burgas, un echipaj a întins o bandă cu ţepi pe şosea. Românul a încercat să o evite, dar a ajuns cu maşina într-un lac. "Şoferul român, probabil, s-a panicat. În loc să oprească, a făcut o manevră bruscă şi a intrat pe contrasens. Apoi a lovit stâlpul unui panou publicitar, după care mașina a căzut în lac", a declarat Anton Zlatanov, şeful Poliţiei de Frontieră din Bulgaria.

În maşină erau 10 oameni - dublu faţă de capacitate maximă

În maşină erau 10 oameni - dublu faţă de capacitate maximă. Şoferul transporta nouă imigranţi din Afganistan. Doar el şi trei refugiaţi au supravieţuit. "Toți patru au fost examinați: trei adulți și un minor. Au fost efectuate multiple teste imagistice, precum și analize de sânge. De asemenea, au fost efectuate multiple consultări și s-a constatat că nu este necesară continuarea tratamentului în spital", a declarat Svetoslav Todorov, medic la Spitalul Universitar din Burgas.

Articolul continuă după reclamă

Autorităţile din Bulgaria au început o anchetă extinsă pentru a afla dacă românul în vârstă de 30 de ani face parte dintr-o reţea organizată de trafic de persoane. Poliţiştii de peste graniţă au prins 15 astfel de grupări anul acesta. Cele mai multe erau conduse de români.

Redactia Observator
Redactia Observator

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident romania bulgaria politie
