Video ANIMAŢIE. Şase morţi, după ce un român a fugit cu maşina de poliţie şi a ajuns în lac
Un şofer român care făcea un transport clandestin a plonjat cu maşina într-un lac din Bulgaria, urmărit de Poliţie. Şase pasageri au murit, trei au fost răniţi. Şoferul a supravieţuit şi a fost arestat. Poliţiştii cred că face parte dintr-o reţea internaţională de traficanţi.
Românul a refuzat să oprească la un punct de control al poliţiştilor de frontieră. Agenţii au cerut ajutorul jandarmilor şi l-au urmărit 40 de kilometri. Au încercat să îl oprească de trei ori, dar şoferul le-a scăpat. La intrarea în oraşul Burgas, un echipaj a întins o bandă cu ţepi pe şosea. Românul a încercat să o evite, dar a ajuns cu maşina într-un lac. "Şoferul român, probabil, s-a panicat. În loc să oprească, a făcut o manevră bruscă şi a intrat pe contrasens. Apoi a lovit stâlpul unui panou publicitar, după care mașina a căzut în lac", a declarat Anton Zlatanov, şeful Poliţiei de Frontieră din Bulgaria.
În maşină erau 10 oameni - dublu faţă de capacitate maximă
În maşină erau 10 oameni - dublu faţă de capacitate maximă. Şoferul transporta nouă imigranţi din Afganistan. Doar el şi trei refugiaţi au supravieţuit. "Toți patru au fost examinați: trei adulți și un minor. Au fost efectuate multiple teste imagistice, precum și analize de sânge. De asemenea, au fost efectuate multiple consultări și s-a constatat că nu este necesară continuarea tratamentului în spital", a declarat Svetoslav Todorov, medic la Spitalul Universitar din Burgas.
Autorităţile din Bulgaria au început o anchetă extinsă pentru a afla dacă românul în vârstă de 30 de ani face parte dintr-o reţea organizată de trafic de persoane. Poliţiştii de peste graniţă au prins 15 astfel de grupări anul acesta. Cele mai multe erau conduse de români.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰