Vacanţă încheiată tragic pentru un român, în Grecia. S-a aruncat în mare de pe un dig şi nu a mai ieşit la suprafaţă. Localnicii ştiu că în zonă sunt curenţi extrem de puternici şi tocmai de aceea a fost instalat un panou care avertizează turiştii de ani de zile că scufundările sunt interzise.

Bărbatul în vârstă de 48 de ani s-a aruncat în apă de pe un dig de pe plaja Perea de lângă Salonic. Curenţii l-au tras, însă, în adâncuri. Mai mulţi turişti l-au scos cu greu din mare şi a fost resuscitat sub privirile îngrozite ale soţiei.

Scos din mare de turiști. Nu a mai putut fi salvat

"Un prieten a venit să îl ajute, l-a scos din apă şi l-a ajutat. În acest timp, eu am sunat la salvatori. Foarte multă lume s-a adunat", a declarat un martor.

"Începuse să se învineţească la faţă. Prima concluzie a fost că a încercat să se scufunde, dar a stat cu masca prea mult timp", a povestit un alt martor.

Deşi salvamarii l-au readus în simţiri pe plajă, românul s-a stins în drum spre spital. Localnicii spun că în ultimii ani mai mulţi turişti au murit în condiţii asemănătoare. După moartea turistului român, autorităţile din Grecia au început o anchetă.

