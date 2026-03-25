Rosatom avertizează asupra celui mai sumbru scenariu la centrala atomică Bushehr. Zona reactorului, ţintită

Tensiuni majore în jurul centralei nucleare iraniene de la Bushehr, după ce un proiectil a lovit zona din apropierea unui reactor aflat în funcțiune. Rosatom vorbește despre "cel mai sumbru scenariu posibil" și a început evacuarea personalului, în timp ce situația este monitorizată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

de Redactia Observator

la 25.03.2026 , 14:53
Reactorul centralei nucleare de la Bushehr, din Iran Reactorul centralei nucleare de la Bushehr, din Iran - Profimedia

Directorul general al Rosatom, Aleksei Lihacev, a afirmat că lovitura, care nu a făcut victime, a avut loc în jurul orei 18:00 GMT, într-o zonă din apropierea unui reactor nuclear aflate în funcţiune.

Până la stabilizarea situaţiei, Rosatom îşi reduce temporar la minimum personalul de la Bushehr; a început deja a treia fază de evacuare, în cadrul căreia un grup de angajaţi a plecat miercuri dimineaţa pe şosea spre frontiera Iranului cu Armenia, potrivit Agerpres. Alte două grupuri le vor urma în curând, a precizat Lihacev.

Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică (AIEA) a comunicat marţi că a fost informată despre incidentul de la Bushehr de către Iran.

Centrala atomică respectivă este singura din Iran. Reactoarele de acolo folosesc combustibil nuclear rusesc, iar la începutul lui martie, conform agenţiei Reuters, la situl respectiv erau detaşaţi circa 600 de specialişti ruşi, dintre care 250 permanent. După o primă lovitură asupra centralei, în 18 martie, Rosatom anunţase deja că intenţionează să îşi evacueze aproape toţi angajaţii de la Bushehr.

reactor nuclear rusia rosatom bushehr razboi iran energie atomica arma nucleara
