Rusia a atacat Ucraina cu 85 de drone şi o rachetă balistică în timpul summit-ului Trump - Putin

În timp ce Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlneau în Alaska, Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică vizând teritoriul Ucrainei, au anunţat, sâmbătă, Forţele aeriene ale Ucrainei, citate de The Guardian, informează news.ro.

Teritoriile de pe linia frontului din regiunile Sumî, Doneţk, Cernihiv şi Dnepropetrovsk au fost vizate în loviturile de peste noapte, au anunţat forţele aeriene pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Rusia susţine că a distrus la rândul ei 29 de drone ucrainene

Acestea au precizat că unităţile sale de apărare aeriană au distrus 61 dintre aceste drone. Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei a declarat în raportul său zilnic de dimineaţă că 139 de confruntări au avut loc pe linia frontului în ultima zi.

Între timp, presa rusă, citând Ministerul Apărării al ţării, a declarat că sistemele de apărare aeriană ale Rusiei au interceptat şi distrus 29 de drone ucrainene peste noapte deasupra diferitelor regiuni ruseşti, inclusiv 10 doborâte deasupra regiunii Rostov.

