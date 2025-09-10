Rusia a trimis deliberat drone prin Polonia, dar NATO nu tratează incidentul ca pe un atac. Ce se ştie

Mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei în noaptea de marți spre miercuri, în contextul unui atac masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei. Mai multe aparate fără pilot au fost doborâte, unele căzând în zone locuite. O sursă NATO a declarat pentru Reuters că dovezile sugerează că Rusia a trimis în mod deliberat drone prin Polonia pentru a lovi vestul Ucrainei, însă alianța nu consideră acest incident un atac armat asupra teritoriului polonez.

Polonia a doborât miercuri dimineață, pentru prima dată, drone rusești care au intrat în spațiul său aerian. Este pentru prima dată când o țară NATO neutralizează drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian de la începutul războiului din Ucraina.

O sursă NATO a declarat pentru Reuters că "dovezile preliminare sugerează că incidentul din Polonia a fost o incursiune deliberată a dronelor rusești, însă NATO nu consideră incursiunea dronelor rusești pe teritoriul polonez ca fiind un atac".

Incidentul din Polonia este un efect secundar al unui atac aerian și cu rachete de amploare asupra Ucrainei, care a avut loc în cursul nopții. Țintele atacurilor cu drone rusești au fost orașele ucrainene Luţk și Liov, iar rachetele Kh-101 și Kalibr au lovit atât Liov, cât și Ivano-Frankivsk.

Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, atacul a inclus 415 drone, o rachetă balistică și 42 de rachete de croazieră. Cel puțin opt drone inamice au trecut granița în direcția Poloniei, potrivit președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a calificat incidentul drept "o nouă escaladare din partea Rusiei". Ursula von der Leyen a declarat, însă, că peste 10 drone rusești de tip Shahed au încălcat spațiul aerian al Poloniei și Europei.

Varşovia ar putea invoca Articolul 4 al NATO

Momentan, nu există date clare privind numărul total al dronelor doborâte. Incidentul a avut loc între orele 1:00 și 3:00 dimineața. Premierul Donald Tusk a declarat, înaintea unei ședințe de urgență a guvernului, că "un număr uriaș" de drone rusești au fost doborâte deasupra Poloniei și a confirmat că țara sa a activat rapid procedurile de apărare. Varşovia ar putea invoca Articolul 4 al NATO.

Articolul 4 este activat atunci când un stat membru consideră că se confruntă cu o amenințare la adresa securității sale și dorește consultări cu ceilalți aliați. Nu presupune un răspuns militar automat, ci declanșează discuții și posibile măsuri colective. Este diferit de Articolul 5, care prevede că un atac armat împotriva unui aliat este considerat un atac împotriva tuturor și poate duce la un răspuns militar comun.

Conform unui comunicat al Comandamentului Operațional al Forțelor Armate Poloneze, mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Analiștii OSINT au evaluat, pe baza informațiilor disponibile online, că dronele au pătruns în zona satului Dorohusk, din Dubienka, aflat la granița cu Ucraina, și s-au deplasat în formă de semilună spre sud, la aproximativ 8 km est de Chełm, în direcția Zamość și Tomaszów Lubelski, survolând la 10–12 km est de ambele orașe și continuând apoi spre sud.

O dronă a lovit acoperișul unei case

Conform informațiilor comunicate de autoritățile poloneze și agențiile de presă, dronele rusești doborâte au fost găsite în următoarele zone: Czosnówka, un sat dib regiunea Lublin; Wyryki, tot în regiunea Lublin, unde o dronă a lovit acoperișul unei case, fără a provoca victime; resturi de dronă au fost găsite în apropierea unui cimitir din satul Cześniki; unde au fost descoperite alte fragmente și în satul Mniszków, în regiunea Łódź.

Ca urmare a incursiunii, spațiul aerian al Poloniei a fost închis temporar, iar armata a demarat o operațiune de răspuns, la care au participat și avioane NATO și olandeze. Cetățenii din trei regiuni aflate la granița cu Ucraina au fost sfătuiți să rămână în locuințe. Ulterior, aeroporturile poloneze au fost redeschise, iar operațiunea militară s-a încheiat. Situația continuă să fie monitorizată activ de autoritățile poloneze, în strânsă coordonare cu aliații din NATO.

