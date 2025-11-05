Rusia acuză NATO că simulează o blocadă a Kaliningradului. Moscova promite reacții ferme

Rusia a acuzat miercuri NATO că exersează o potenţială blocadă a exclavei ruse Kaliningrad, situată între Lituania şi Polonia, în timpul exerciţiilor aliaţilor din Marea Baltică, informează EFE, cnform Agerpres.

"În timpul exerciţiilor Alianţei, se practică scenarii precum blocada Kaliningradului. Regiunea (baltică) este militarizată activ şi se umple cu forţe şi resurse ale coaliţiei", a declarat ministrul adjunct de externe rus, Aleksandr Gruşko, într-un interviu acordat ziarului Izvestia.

Potrivit diplomatului rus, în aceste condiţii, opţiunile de dialog cu NATO se diminuează.

Gruşko a dat asigurări că Rusia îşi va apăra interesele în regiune prin toate mijloacele legale şi de altă natură.

Articolul continuă după reclamă

Anterior, consilierul prezidenţial rus, Nikolai Patruşev, a acuzat ţările NATO că exersează capturarea Kaliningradului şi blocarea navigaţiei în Marea Baltică şi Marea Neagră.

Patruşev a afirmat că Moscova va oferi un răspuns "imediat şi ferm" la orice agresiune militară împotriva regiunii Kaliningrad, unde trăiesc aproape un milion de oameni.

EFE aminteşte că autorităţile lituaniene iau în considerare restricţionarea tranzitului către şi dinspre Kaliningrad, ca mijloc de combatere a intrării baloanelor care transportă ţigări de contrabandă din Belarus, a căror prezenţă a forţat suspendarea operaţiunilor pe aeroporturile ţării în mai multe rânduri.

Lituania a blocat deja parţial accesul la Kaliningrad la mijlocul lui 2022 - anul în care Rusia a invadat Ucraina - ceea ce a provocat un răspuns puternic din partea Moscovei.

Acuzaţiile Rusiei împotriva NATO vin la câteva săptămâni după o serie de încălcări ale spaţiilor aeriene ale statelor baltice şi Poloniei, care au acuzat Moscova de aceste încălcări.

La rândul lor, autorităţile ruse au negat acuzaţiile, afirmând că, în unele cazuri, zborurile au fost operaţiuni de rutină între regiuni ruseşti, inclusiv Kaliningrad, care se afla sub control sovietic - şi acum rus - din 1945.

