Rusia acuză Ucraina că plănuia să fure un avion rusesc și să-l ducă la baza Kogălniceanu. Reacția României

Rusia inventează un nou scenariu exploziv. Acuză Ucraina și Marea Britanie că plănuiau să fure un avion rusesc, echipat cu o rachetă hipersonică, și să-l direcționeze spre o bază NATO din România. Televiziunea de stat a arătat și imagini cu mesaje și înregistrări ale unui bărbat despre care Serviciul Federal de Securitate, fostul KGB, spune că lucra pentru serviciile de informații ucrainene și britanice. Acesta i-ar fi oferit 3 milioane de dolari și cetățenie britanică unui pilot rus pentru a zbura spre baza NATO de la Kogălniceanu. Potrivit autorităților de la Moscova, presupusul complot ucraineano-britanic ar fi fost dejucat cu succes.

Autorităţile de la Bucureşti au reacţionat acuzând că este o ştire rusească inventată. "Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite fiind exerciții de propaganda. Tot așa sunt astăzi știrile rusești inventate cu spioni. Ce e real însă este agresiunea rusa și sunt provocările rusești pe care aceste povești cu avioane și spioni încearcă sa le acopere", a reacţionat ministerul român de Externe.

"FSB a dejucat o operațiune a Kievului de a deturna un MiG-31 cu o rachetă hipersonică Kinjal", titrează TASS, canal de propagandă a statului rus.

Concret, FSB (Serviciul Federal de Securitate al Rusiei) susține că ar fi dejucat o operațiune a serviciului de informații militare ucrainean, care ar fi urmărit să deturneze un avion de vânătoare MiG-31 echipat cu rachete hipersonice "Kinjal", în scopul provocării unui incident împotriva celei mai mari baze aeriene NATO din sud-estul Europei

Conform FSB, serviciile de informații ucrainene ar fi încercat să recruteze piloți ruși, promițându-le o recompensă de 3 milioane de dolari. Planul ar fi fost ca avionul să fie direcționat către baza NATO din Constanța, România, unde urma să fie doborât de apărarea antiaeriană. "Măsurile luate au dus la eșecul planurilor ucrainene și britanice de a organiza o provocare de amploare", a declarat FSB.

TASS scrie că "la Constanța se construiește cea mai mare bază militară NATO din Europa, prin extinderea Bazei 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu" și precizează, citând presa română, că "lucrările se desfășoară pe mii de hectare, iar acolo vor fi staționați 10.000 de militari NATO împreună cu familiile lor. Baza va include infrastructură militară și civilă: piste, hangare, școli, spitale, centre comerciale, cu finalizare estimată în 2040".

TASS mai relatează, citând presa română, că pe 4 septembrie 2025, numărul trupelor NATO era estimat să crească în viitor la 20.000, iar baza să devină un hub major pentru sprijinul acordat Ucrainei. "La acel moment, în România erau aproximativ 5.000 de militari NATO - în principal din SUA, Polonia, Franța și Spania".

Mai precizează că, pe 17 septembrie, "președintele României a informat Parlamentul că a aprobat desfășurarea avioanelor cisternă și a echipamentelor ISR (cercetare, supraveghere, recunoaștere)". Și scrie că, "pe 29 octombrie 2025, Ministerul Apărării din România a anunțat că SUA vor reduce prezența militară în estul Europei, dar vor menține circa 1.000 de soldați americani în România, ca garanție de securitate".

