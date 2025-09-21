Rusia, acuzată de tortură și represiune sistematică, spune o expertă ONU

Un raport ONU semnalează degradarea gravă a drepturilor omului în Rusia după invazia Ucrainei. Sunt documentate torturi, intimidări și implicarea personalului medical în abuzuri.

Situația drepturilor omului în Rusia s-a înrăutățit de la declanșarea războiului din Ucraina, a declarat raportoarea specială a ONU pentru situația drepturilor omului în Federația Rusă, Mariana Kațarova, menționând folosirea torturii și implicarea personalului medical în aceste abuzuri, relatează duminică AFP, citat de Agerpes.

Reprimare sistematică a opoziţiei

Experta ONU a menţionat că autoritățile ruse au reprimat sistematic opozanții de la începutul invaziei Ucrainei, în februarie 2022.

"Situația drepturilor omului s-a deteriorat constant" în Rusia, a concluzionat ea în raportul său, publicat săptămâna trecută și care va fi prezentat luni în Consiliul pentru Drepturile Omului.

În această perioadă, "autoritățile ruse și-au intensificat utilizarea urmăririlor penale, a pedepselor lungi cu închisoarea, a intimidării, a torturii și a relelor tratamente pentru a reduce la tăcere opoziția față de război", se arată în raport.

Mariana Kațarova, care a fost numită de Consiliu în 2023, a afirmat că poziția oficială rusă a prezentat "exercitarea legitimă a drepturilor omului drept amenințări existențiale la adresa securității și a descris aceste persoane drept inamici ai statului".

Instituţiile publice, transformate în instrumente de represiune şi război

Experta independentă, care nu se exprimă în numele ONU, a subliniat că autoritățile ruse „au demontat independența instituțiilor, plasând sistemul judiciar, legislatorii și forțele de ordine sub control politic direct".

Acest control "a transformat instituțiile publice în instrumente de represiune și război", a adăugat ea.

Raportul denunță "utilizarea persistentă, sistematică și pe scară largă a torturii și a relelor tratamente de către oficialii din domeniul aplicării legii, forțele de securitate, angajații penitenciarelor și membrii forțelor armate."

Raportul trage un semnal de alarmă cu privire la "tendința clară a profesioniștilor din domeniul medical care participă și tolerează cele mai odioase torturi, în special împotriva deținuților ucraineni".

Potrivit expertei ONU, mărturiile victimelor, confirmate din surse independente, descriu modul în care personalul medical, în unele cazuri, a instruit personalul penitenciarului "cu privire la modul de administrare a șocurilor electrice pentru a crește durerea".

Ea a cerut Rusiei să urmărească penal "membrii personalului medical care au participat, au acceptat sau nu au raportat acte de tortură sau rele tratamente".

