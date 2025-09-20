Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Rusia neagă că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al Estoniei: "Au survolat doar apele neutre"

Alertă după ce Rusia a testat din nou vigilenţa NATO. Trei avioane MIG31 au pătruns în Estonia, deasupra Golfului Finlandei, şi au survolat spaţiul aerian vreme de 12 minute. Rusia neagă că a intrat în spaţiul aerian al Estoniei.

de Redactia Observator

la 20.09.2025 , 19:44

Alianţa NATO a ridicat de urgenţă avioane F35, după ce trei avioane MIG31 au pătruns în Estonia. Ruşii au fost forţaţi să părăsească zona.

Moscova neagă intruziunea şi susţine că aeronavele sale de luptă au zburat într-o zonă neutră.

"La 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești MiG-31 au efectuat un zbor programat din Karelia către regiunea Kaliningrad. Zborul a avut loc în strictă conformitate cu normele internaționale privind utilizarea spațiului aerian, fără a încălca frontierele altor state, după cum au confirmat mijloacele de control obiectiv", a transmis într-un comunicat ministerul rus al Apărării.

Articolul continuă după reclamă

În comunicat se menţionează că aeronavele "nu au deviat de la ruta aeriană convenită" și au survolat doar "apele neutre ale Mării Baltice, la peste trei kilometri de insula Vaindlo".

Polonia a anunţat şi ea un nou incident: două avioane de vânătoare ruseşti au fost reperate deasupra platfomei Petrobaltic din Marea Baltică. Însă acestea nu au intrat în spaţiul aerian polonez.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

rusia estonia polonia
Înapoi la Homepage
Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! “Uite, mamă, fără mâini!”
Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! &#8220;Uite, mamă, fără mâini!&#8221;
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Cele 5 zodii cu potențial financiar mare. Câștiguri uriașe, planuri de viitor și șanse neașteptate
Cele 5 zodii cu potențial financiar mare. Câștiguri uriașe, planuri de viitor și șanse neașteptate
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi fi puternic afectaţi financiar de eliminarea plafonării preţurilor la alimentele de bază?
Observator » Ştiri externe » Rusia neagă că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al Estoniei: "Au survolat doar apele neutre"