Alertă după ce Rusia a testat din nou vigilenţa NATO. Trei avioane MIG31 au pătruns în Estonia, deasupra Golfului Finlandei, şi au survolat spaţiul aerian vreme de 12 minute. Rusia neagă că a intrat în spaţiul aerian al Estoniei.

Alianţa NATO a ridicat de urgenţă avioane F35, după ce trei avioane MIG31 au pătruns în Estonia. Ruşii au fost forţaţi să părăsească zona.

Moscova neagă intruziunea şi susţine că aeronavele sale de luptă au zburat într-o zonă neutră.

"La 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești MiG-31 au efectuat un zbor programat din Karelia către regiunea Kaliningrad. Zborul a avut loc în strictă conformitate cu normele internaționale privind utilizarea spațiului aerian, fără a încălca frontierele altor state, după cum au confirmat mijloacele de control obiectiv", a transmis într-un comunicat ministerul rus al Apărării.

Articolul continuă după reclamă

În comunicat se menţionează că aeronavele "nu au deviat de la ruta aeriană convenită" și au survolat doar "apele neutre ale Mării Baltice, la peste trei kilometri de insula Vaindlo".

Polonia a anunţat şi ea un nou incident: două avioane de vânătoare ruseşti au fost reperate deasupra platfomei Petrobaltic din Marea Baltică. Însă acestea nu au intrat în spaţiul aerian polonez.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi fi puternic afectaţi financiar de eliminarea plafonării preţurilor la alimentele de bază? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰