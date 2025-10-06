Rusia anunță că a interceptat 251 de drone ucrainene, în urma unui atac de amploare

Rusia a anunțat luni că a interceptat în cursul nopții 251 de drone ucrainene, într-unul dintre cele mai ample atacuri lansate de Kiev de la începutul războiului, concentrat în special în zona Mării Negre, relatează AFP, conform Agerpres.

Din acest număr neobișnuit de mare, 40 de drone au fost doborâte deasupra peninsulei ucrainene Crimeea, anexată de Rusia în 2014, 62 deasupra Mării Negre și cinci deasupra Mării Azov, a precizat Ministerul rus al Apărării.

De la începutul ofensivei sale în februarie 2022, Rusia a lansat aproape zilnic drone și rachete asupra Ucrainei, care răspunde regulat lovind teritoriul rus.

Kievul vizează în special infrastructurile energetice ruse, însă aceste atacuri sunt în general limitate la câteva zeci de drone.

La rândul său, Moscova și-a intensificat în ultimele zile loviturile asupra rețelei electrice ucrainene, generând temeri cu privire la o campanie menită să cufunde Ucraina în întuneric odată cu apropierea iernii, cum s-a întâmplat și în 2024.

La sfârșitul lui septembrie, Moscova exercita un control total sau parțial asupra 19% din teritoriul ucrainean, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor furnizate de Institutul american pentru studiul războiului (ISW), care lucrează cu Critical Threats Project (CTP).

Circa 7%, Crimeea și zone din Donbas, erau deja controlate de Moscova înainte de declanșarea invaziei ruse în februarie 2022.

În timp ce eforturile diplomatice angajate de președintele american Donald Trump în timpul verii pentru a pune capăt conflictului s-au împotmolit, avansarea armatei ruse a încetinit din nou în septembrie.

Ea a ocupat 447 de kilometri pătrați de la Ucraina, accentuând încetinirea începută în august (594 de kilometri pătrați), după un vârf în iulie (634 de kilometri pătrați).

