Rusia îşi intensifică atacurile înainte de Paște, în ciuda propunerii lui Zelenski de "armistiţiu temporar"

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Moscova că a ales "escaladarea de Paște" în locul unui armistițiu temporar, după ce Rusia a lansat un nou atac masiv cu drone și rachete. Cel puțin șase civili au murit, iar alte zeci de persoane au fost rănite în bombardamentele care au lovit mai multe regiuni ale Ucrainei.

Un nou val de atacuri aeriene a lovit Ucraina, soldat cu șase morți și aproximativ 40 de răniți, după ce Rusia a lansat sute de drone și rachete asupra mai multor zone din țară. Loviturile din timpul zilei, considerate până recent rare, devin tot mai frecvente, scrie BBC.

Președintele Volodimir Zelenski a acuzat Moscova că a respins propunerea unui armistițiu temporar de Paște, în condițiile în care creștinii ortodocși din Ucraina și Rusia vor sărbători în curând această perioadă.

"Rușii și-au intensificat atacurile, transformând ceea ce ar fi trebuit să fie liniște în cer într-o escaladare de Paște", a scris Volodimir Zelenski pe X.

Case distruse și civili prinși sub dărâmături

În regiunea Jitomir, la vest de Kiev, echipele de intervenție au căutat supraviețuitori printre ruinele locuințelor distruse, după ce un întreg șir de case a fost făcut una cu pământul.

În apropiere de capitală, o dronă a fost surprinsă în timp ce se izbea de un bloc de locuințe, provocând un incendiu.

La Harkov, în nord-estul țării, o femeie a murit, iar alte persoane au fost grav rănite într-unul dintre cele mai mari atacuri asupra orașului, potrivit autorităților locale.

Negocierile de pace, în impas

Escaladarea are loc în contextul în care eforturile de pace conduse de Statele Unite par blocate. Inițiativele diplomatice au pierdut din intensitate după ce administrația președintelui Donald Trump și-a mutat atenția către conflictul din Orientul Mijlociu.

Planurile pentru noi discuții directe între Rusia și Ucraina, mediate de SUA, au fost amânate de două ori, iar Moscova susține că acestea sunt "în așteptare".

Zelenski a declarat că oferta unui armistițiu de sărbători rămâne valabilă, dacă Rusia va accepta, și că acest mesaj a fost transmis și emisarilor americani.

"Cu cât războiul din Orientul Mijlociu continuă mai mult, cu atât riscul de a primi mai puțin armament crește”, a spus liderul ucrainean. "Este extrem de dificil - poate una dintre cele mai complicate situații."

Atacuri reciproce și presiuni economice

În ultimele zile, Ucraina a lansat la rândul său atacuri în adâncimea teritoriului rus, vizând în special infrastructura energetică. Un port din Ust-Luga a fost lovit în repetate rânduri, forțând suspendarea exporturilor.

De asemenea, autoritățile ucrainene au anunțat lovirea unei fabrici din Togliatti, unde sunt produse componente din cauciuc pentru echipamente militare.

Partea rusă a confirmat atacul, precizând că un muncitor a fost rănit de schije, iar o clădire rezidențială a fost avariată.

Frontul, stabil, dar fără perspective de avans major

În ciuda intensificării bombardamentelor, Zelenski a declarat că situația de pe frontul din est este "stabilă", iar înaintarea trupelor ruse pare să fi încetinit.

Liderul ucrainean a fost de acord cu evaluările serviciilor britanice de informații, potrivit cărora poziția Ucrainei este "cea mai favorabilă din ultimele 10 luni".

Cu toate acestea, strategia Kievului pare să fie, în prezent, menținerea pozițiilor, nu lansarea unor ofensive majore.

Denisa Gheorghe

