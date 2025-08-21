Rusia obligă producătorii de telefoane să preinstaleze o aplicație rivală WhatsApp, susținută de stat

Guvernul rus a anunțat joi că, începând de luna viitoare, toate telefoanele mobile și tabletele vor trebui să aibă preinstalată o aplicație de mesagerie susținută de stat, concepută ca alternativă la WhatsApp. Criticii avertizează că aplicația ar putea fi folosită pentru supravegherea utilizatorilor, potrivit Reuters, informează Agerpres.

Decizia de a promova Max, noua aplicaţie de mesagerie controlată de stat, vine după ce Rusia a restricţionat unele apeluri pe WhatsApp, aflată în proprietatea Meta, şi pe Telegram, acuzând platformele deţinute de străini că nu au reuşit să împărtăşească informaţii cu autorităţile ruse în cazurile de fraudă şi terorism.

Guvernul rus, care încearcă să obţină mai mult control asupra internetului, a afirmat într-un comunicat de joi că Max, care va fi integrată cu serviciile guvernamentale, va fi pe lista aplicaţiilor obligatorii preinstalate pe toate "gadgeturile", inclusiv telefoane mobile şi tablete, vândute în Rusia de la 1 septembrie.

De asemenea, va fi obligatoriu ca de la acceaşi dată magazinul de aplicaţii RuStore, în prezent preinstalat pe dispozitivele Android, să fie preinstalat şi pe produsele Apple, a precizat guvernul.

O aplicaţie tv de limbă rusă numită Lime HD TV, care le permite cetăţenilor să vadă gratuit canalele ruse de stat, va fi preinstalată pe toate televizoarele smart vândute în Rusia de la 1 ianuarie anul viitor, a adăugat executivul rus.

Anterior, aplicația deținută de Meta a acuzat Rusia că încearcă să-i blocheze serviciile, susținând că utilizatorii de pe teritoriul Rusiei ar trebui să aibă dreptul la o comunicare securizată. În paralel, Kremlinul părea deja să pregătească terenul pentru aplicaţia MAX, susținută de stat.

