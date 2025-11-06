Antena Meniu Search
Rusia ordonă recrutarea obligatorie a încă 135.000 de ruşi până la sfârşitul anului

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat recrutarea obligatorie a 135.000 de ruși până la sfârșitul anului. Informația a fost făcută publică de Ministerul Apărării din Marea Britanie.

de Redactia Observator

la 06.11.2025 , 18:26
Decizia reprezintă încă o încercare a liderului rus de a-și consolida forțele armate. În 2025 fost recrutați deja 160.000 de ruși, cel mai mare număr din ultimii 14 ani, potrivit Sky News.

Luna trecută, politicienii ruși au aprobat un proiect de lege care introduce recrutarea obligatorie pe tot parcursul anului, nu doar primăvara și toamna.

Moscova încearcă astfel să umple golurile din armata sa, în timp ce luptele cu Ucraina se tot prelungesc.

Toți bărbații ruși cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani sunt obligați să servească în armată timp de un an.

Totuși, recrutarea poate fi evitată din diverse motive.

Rusia avea o armată de un milion de militari când a invadat Ucraina.

Anul trecut, Putin a declarat că peste 700.000 de militari luptau în Ucraina.

De asemenea, ucrainenii susțin că au ucis peste un milion de militari ruși.

