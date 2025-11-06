Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat recrutarea obligatorie a 135.000 de ruși până la sfârșitul anului. Informația a fost făcută publică de Ministerul Apărării din Marea Britanie.

Rusia ordonă recrutarea obligatorie a încă 135.000 de ruşi până la sfârşitul anului - Profimedia

Decizia reprezintă încă o încercare a liderului rus de a-și consolida forțele armate. În 2025 fost recrutați deja 160.000 de ruși, cel mai mare număr din ultimii 14 ani, potrivit Sky News.

Luna trecută, politicienii ruși au aprobat un proiect de lege care introduce recrutarea obligatorie pe tot parcursul anului, nu doar primăvara și toamna.

Moscova încearcă astfel să umple golurile din armata sa, în timp ce luptele cu Ucraina se tot prelungesc.

Articolul continuă după reclamă

Toți bărbații ruși cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani sunt obligați să servească în armată timp de un an.

Totuși, recrutarea poate fi evitată din diverse motive.

Rusia avea o armată de un milion de militari când a invadat Ucraina.

Anul trecut, Putin a declarat că peste 700.000 de militari luptau în Ucraina.

De asemenea, ucrainenii susțin că au ucis peste un milion de militari ruși.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Se apropie perioada cu multe cheltuieli. V-ați gândit să economisiți și să profitați de tichete Rabla? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰