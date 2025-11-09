Rusia, pe punctul de a cuceri oraşul Pokrovsk. Pentru Putin ar fi o victorie simbolică, dar cu un cost uriaş

Armata rusă pare să fie pe punctul de a cuceri, în sfârșit, orașul ucrainean Pokrovsk, o victorie simbolică pe care președintele Vladimir Putin o urmărește de 21 de luni. Dar cu un cost uriaş, scrie CNN .

Luptele din interiorul Pokrovskului s-au intensificat în ultimele zile, după ce trupele ruse au reușit să se infiltreze în oraș. Căderea acestui oraş, a cărei valoare strategică a fost deja considerabil diminuată, dar care ar reprezenta totuși cea mai mare victorie a Moscovei din 2023, pare acum aproape inevitabilă, scrie sursa citată.

Deși Kievul a negat afirmațiile Rusiei că forțele ucrainene din Pokrovsk ar fi fost deja încercuite, declarând miercuri că operațiunile de blocare a avansului rus continuă, soldații ucraineni descriu o realitate tot mai sumbră. "Situația este dificilă, cu lupte intense, schimburi de foc în zone urbane și bombardamente de toate tipurile", a declarat pentru CNN un comandant de batalion, vorbind sub protecţia anonimatului. "Suntem aproape încercuiți, dar ne-am obișnuit cu asta."

Un alt soldat, care a cerut să vorbească tot sub protecţia anonimatului, a adăugat că armata rusă continuă să avanseze cu un număr mare de oameni. "Intensitatea mișcărilor lor este atât de mare încât piloţii noștri de drone pur și simplu nu mai pot ține pasul. Rușii se deplasează adesea în grupuri de câte trei, mizând pe faptul că doi vor fi eliminați, dar unul va ajunge în oraș și va obține un punct de sprijin. Aproximativ o sută de astfel de grupuri trec în fiecare zi", a explicat un soldat din unitatea ucraineană de drone "Peaky Blinders".

Observația privind sacrificiul aparent deliberat al trupelor ruse se aliniază cu rapoartele internaționale despre pierderile ridicate suferite de Moscova în jurul Pokrovskului, chiar dacă cucerirea orașului nu va schimba semnificativ situația pe teren.

Pokrovsk, considerat un oraș-cheie pentru ucraineni

"Din punct de vedere operațional, nu are sens", afirmă George Barros, de la Institute for the Study of War (ISW), un think tank din Washington. Pokrovsk a fost considerat un oraș-cheie pentru ucraineni datorită conexiunilor rutiere și feroviare, situat la intersecția drumurilor principale către Donețk și Kostiantynivka la est, și Dnipro și Zaporijie la vest. "Era semnificativ din punct de vedere logistic, sprijinind alte poziții tactice ucrainene din jurul orașului", a adăugat Barros.

Situația s-a schimbat însă când Rusia a început să încercuiască orașul pe parcursul verii. Atacurile frecvente cu drone și artilerie asupra drumului principal și căii ferate au forțat Kievul să caute rute alternative de aprovizionare, diminuând astfel valoarea operațională a Pokrovskului, un succes major pentru Moscova. Orașul adăpostea și ultima mină de cocs operațională a Ucrainei, care a fost închisă la începutul acestui an."De atunci, Pokrovsk nu mai are valoare operațională pentru ruși, pentru că și-au atins deja principalul obiectiv", a explicat Barros.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat recent că Rusia a adunat aproximativ 170.000 de trupe în regiune pentru ofensiva asupra Pokrovskului. Deși orașul a fost aproape distrus și valoarea sa strategică a scăzut, acesta a devenit un simbol: cel mai mare oraș cucerit de Rusia de la Bahmut în mai 2023.

"Din perspectivă strategică, politică și informațională, Pokrovsk este foarte important, pentru că Vladimir Putin a făcut repetate declarații publice despre cucerirea sa", spune Barros. "Este parte a unei campanii de informare care urmărește să prezinte victoria militară ca inevitabilă."

Putin a transmis clar că obiectivul său este de a controla întregul teritoriu din regiunile Donețk și Lugansk, precum și regiunile Herson și Zaporijie. Cucerirea Pokrovskului ar permite Rusiei să-și concentreze eforturile asupra altor orașe industriale la nord-est, piloni ai apărării ucrainene.

"Toată lumea înțelege că pierderea orașului este inevitabilă"

Un alt soldat ucrainean a declarat pentru CNN că, odată cu căderea Pokrovskului și a orașului vecin Myrnohrad, presiunea asupra Kostiantynivka va crește, iar rușii se vor îndrepta spre Druzhkivka. Batalionul său nu mai are suficiente trupe și se apropie de epuizarea vehiculelor blindate. "Principalul nostru motiv de îngrijorare este că conducerea ucraineană va încerca să păstreze ce a mai rămas din Pokrovsk cât mai mult timp, deoarece abandonarea orașului ar fi considerată un eșec major", a spus soldatul.

"Nu a existat niciun ordin de retragere, deși toată lumea înțelege că pierderea orașului este inevitabilă. Pokrovsk a fost apărat mult timp, dar forțele au fost epuizate, iar întăriri nu au fost trimise la timp. Retragerea va fi cu atât mai periculoasă cu cât ezităm mai mult, repetând experiențele dureroase de la Bahmut în 2023 și Avdiivka în 2024. Va trebui să scăpăm din acest blocaj, iar nivelul pierderilor va fi mare."

