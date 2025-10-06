Rusia, reacție batjocoritoare la adresa Germaniei, în cazul dronelor: Vor afla probabil în secolul următor

Ministerul rus de Externe a reacționat la declarațiile cancelarului german Friedrich Merz, care a sugerat că Rusia s-ar putea afla în spatele unor incidente recente cu drone observate deasupra Germaniei. Purtătoarea de cuvânt a instituției, Maria Zaharova, a răspuns pe un ton ironic, afirmând că autoritățile germane vor finaliza anchetele "în următorul secol".

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a afirmat recent că, în opinia sa, Rusia ar putea fi implicată în zborurile mai multor drone detectate deasupra teritoriului german, potrivit publicaţiei Ukrainska Pravda.

În contextul acestor afirmații, Germania desfășoară investigații privind originea și scopul acestor aparate, observate inclusiv în apropierea unor obiective strategice.

Reacția Moscovei a venit prin vocea purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care a răspuns cu ironie la acuzațiile formulate de cancelarul german.

Replica ironică a Mariei Zaharova

"În Berlin încă nu s-au lămurit cu "fluxurile" (n.r. referire la sabotajul gazoductelor Nord Stream), nu știu nici acum cine le-a aruncat în aer. Probabil că vor ajunge la drone în următorul secol", a spus Zaharova, citată de publicația Kommersant și preluată de Evropeiska Pravda.

Pe fondul tensiunilor crescute, în seara zilei de 2 octombrie, aeroportul din München și-a suspendat temporar activitatea după apariția unui drone necunoscut în zonă.

În ciuda incidentelor, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a făcut apel la calm, declarând că nu există motive de panică, în timp ce autoritățile continuă verificările.

Comentariile Moscovei vin pe fondul deteriorării relațiilor dintre Rusia și Germania, alimentate de războiul din Ucraina și de suspiciunile privind implicarea rusă în diverse activități de sabotaj sau spionaj în spațiul european.

