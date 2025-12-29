Rusia insistă ca Ucraina să-și retragă trupele din Donbas și așteaptă în curând un telefon Putin-Trump

Rusia insistă ca Ucraina să-și retragă trupele din Donbas și așteaptă în curând o convorbire între Vladimir Putin şi Donald Trump după discuţiile cu Volodimir Zelenski. Deşi preşedinele SUA a declarat că un moment decisiv pentru încheierea războiului din Ucraina este "din ce în ce mai aproape", potrivit Financial Times, discuţiile de duminică nu au dus la progrese tangibile în ceea ce priveşte acordul de pace.

Kremlinul a declarat luni că Ucraina ar trebui să își retragă trupele din partea Donbasului pe care încă o controlează dacă dorește pacea și că, în cazul în care Kievul nu încheie un acord, va pierde și mai mult teritoriu, relateză Reuters.

Kremlinul așteaptă în curând o nouă convorbire între Putin şi Trump

Vladimir Putin și Donald Trump au discutat duminică la telefon înainte de întâlnirea de la Mar-a-Lago, din Florida, între preşedintele SUA și Volodimir Zelenski. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că o altă convorbire telefonică este planificată foarte curând.

În schimb, Peskov a afirmat că nu se discută despre posibilitatea unei convorbiri telefonice între Putin și Zelenski. Peskov a refuzat să comenteze ideea unei zone economice libere în Donbas sau viitorul centralei nucleare ucrainene Zaporojie, aflată sub controlul Rusiei, afirmând că Kremlinul simte că este nepotrivit.

Întrebat despre remarcile consilierului Kremlinului, Iuri Ușakov, despre decizia pe care Kievul trebuia să o ia cu privire la Donbas, Peskov a declarat că Ucraina ar trebui să își retragă trupele din zonele pe care încă le controlează.

"Vorbim despre retragerea forțelor armate ale regimului din Donbas", a spus Peskov. Când a fost întrebat dacă se aplică și regiunilor Zaporojie și Herson, el a refuzat să discute detalii.

Cât teritoriu controlează Rusia în Ucraina

Rusia controlează în prezent o cincime din Ucraina, inclusiv peninsula Crimeea, pe care a anexat-o ilegal în 2014, aproximativ 90% din Donbas, 75% din regiunile Zaporojie și Herson și porțiuni din regiunile Harkov, Sumî, Nikolaiev și Dnipropetrovsk, conform estimărilor rusești.

Rusia susține că Donbasul, Zaporojie și Herson fac parte din Rusia, deși majoritatea țărilor consideră că aceste regiuni fac parte din Ucraina, scrie Reuters.

Peskov a parafrazat remarcile lui Trump conform cărora Ucraina ar putea pierde mai mult teritoriu în fața Rusiei în lunile următoare, dacă Kievul nu încheie o înțelegere.

În fine, Peskov a mai afirmat că Rusia este de acord cu Trump că discuțiile care vizează încheierea războiului din Ucraina sunt în faza finală.

"Desigur", a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus, când a fost întrebat dacă Moscova împărtășește punctul de vedere al lui Trump, care duminică a declarat că este mai aproape ca oricând de un acord pentru încheierea războiului din Ucraina

