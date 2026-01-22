Donald Trump, la Davos: Întâlnire "bună" cu Zelenski. Mesaj către Putin: "Războiul trebuie să se încheie"

Președintele SUA, Donald Trump, a catalogat drept "bună" întâlnirea avută joi, la Davos, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și a transmis că mesajul său pentru liderul rus Vladimir Putin este unul clar: războiul dintre Rusia și Ucraina trebuie să ia sfârșit, potrivit AFP, Reuters și EFE, informează Agerpres.

Trump a vorbit puţin în faţa jurnaliştilor după întrevederea cu Zelesnki, care a durat aproximativ o oră. "Cred că întâlnirea a fost bună, întâlnirea cu preşedintele Zelenski a fost bună. Este un proces în desfăşurare şi mulţi oameni mor" în continuare în acest război, a remarcat preşedintele SUA, dând de înţeles că nu are progrese de anunţat.

Războiul "trebuie să se încheie", a răspuns el, după ce un jurnalist l-a întrebat despre mesajul pe care ar dori să-l transmită liderului de la Kremlin.

Noua întâlnire a preşedinţilor american şi ucrainean a avut loc în aceeaşi zi în care emisarii lui Trump, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui american, Jared Kushner, urmează să se întâlnească la Moscova cu preşedintele rus Vladimir Putin, în cadrul discuţiilor menite să pună capăt războiului din Ucraina.

Witkoff a declarat că mai există un singur punct care încă împiedică un acord, fără a-l preciza, însă ar putea fi vorba despre chestiunea teritorială.

Trump a estimat miercuri, în discursul susţinut la Davos, că tratativele asupra unei soluţionări negociate a războiului ruso-ucrainean "au ajuns într-un punct decisiv" în care poate fi încheiat un acord şi că Putin şi Zelenski sunt "proşti" dacă nu profită de această ocazie, deşi a remarcat o "ură teribilă" între cei doi.

