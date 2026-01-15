Rușii se laudă că au ocupat 300 km pătraţi din teritoriul Ucrainei în primele 2 săptămâni din ianuarie

Armata rusă a ocupat peste 300 de kilometri pătraţi din teritoriul ucrainean în prima jumătate a lunii ianuarie, a declarat joi Valeri Gherasimov, şeful Statului Major General rus, potrivit Reuters.

Potrivit TASS, generalul Valeri Gherasimov a inspectat Centrul Grupului de Luptă care operează în sectorul Dnepropetrovsk al liniei de angajament, a raportat Ministerul Apărării rus.

"Şeful Statului Major General al Forţelor Armate Ruse şi primul adjunct al ministrului rus al Apărării, generalul Valeri Gherasimov, a inspectat progresul misiunilor de luptă ale unităţilor şi trupelor din Centrul Grupului de Luptă care operează în sectorul Dnepropetrovsk din zona operaţiunii militare speciale", a declarat ministerul.

Potrivit acestuia, generalul rus de rang înalt a ascultat rapoartele comandanţilor cu privire la situaţia actuală şi a lăudat succesele armatei în eliberarea Republicii Populare Doneţk de trupele ucrainene.

DeepState: Rusia a cucerit peste 4.300 km pătrați din Ucraina în 2025

Forțele rusești au ocupat 4.336 km pătrați din teritoriul ucrainean în 2025, reprezentând mai puțin de 1% din întreg teritoriul ucrainean, potrivit unui raport DeepState, citat de Kyiv Independent. Pe de altă parte, Rusia a declarat că a ocupat 6.640 de kilometri pătraţi de teritoriu în Ucraina anul trecut.

Potrivit DeepState, soldații ruși au reușit să cucerească 0,72% din teritoriul total al Ucrainei în ultimul an, inclusiv teritorii din regiuni neocupate anterior. La începutul anului, o nouă ofensivă a Rusiei a dus la obținerea unor mici capete de pod în regiuni anterior neocupate, inclusiv în regiunile Dnipropetrovsk și Sumî, unde Rusia a capturat 0,6% și, respectiv, 1,0% din teritoriul regiunilor.

În urma avansurilor rusești din 2025, regiunea Donețk a înregistrat cea mai mare creștere procentuală a teritoriului ucrainean ocupat, aproape 78% din regiune fiind acum sub control rus, cu 10% mai mult față de anul precedent. În Lugansk, aproape întreaga regiune rămâne ocupată, în timp ce Rusia a înregistrat câștiguri minime în Zaporijie și practic niciun progres în Herson. Conform DeepState, forțele ruse controlează acum aproximativ 75% din Zaporijie (față de 73% la sfârșitul lui 2024), iar Herson rămâne 72% ocupată.

De la începutul anexării Donbasului și Crimeei în 2014, Rusia a preluat controlul asupra a puțin peste 116.000 km pătrați din teritoriul Ucrainei. În prezent, Moscova controlează puțin peste 19% din Ucraina.

Chiar dacă au înregistrat câștiguri teritoriale, soldații ruși se confruntă cu pierderi masive din cauza lipsei echipamentului de protecție, a pregătirii insuficiente și a tacticilor de atac în valuri umane. O anchetă comună BBC Rusia și Mediazona arată că peste 156.000 de soldați ruși au fost confirmați victime pe câmpul de luptă, deși cifrele reale sunt probabil mult mai mari. Potrivit Statului Major al Ucrainei, doar în 2025 Rusia a pierdut aproximativ 418.170 de soldați, morți, răniți, capturați sau dispăruți.

Trump: Zelenski, nu Putin, blochează acordul de pace

În paralel, Donald Trump a declarat că Ucraina, și nu Rusia, blochează un posibil acord de pace. Aceasta contrastează puternic cu poziția aliaților europeni, care consideră că Moscova nu are prea mult interes să pună capăt războiului. "Cred că Putin este pregătit să încheie un acord. Ucraina este mai puțin pregătită", a spus Trump, reproșând indirect liderului ucrainean Volodimir Zelenski.

Pe de altă parte, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a subliniat că Rusia este deschisă negocierilor de pace, dar că discuțiile despre un armistițiu înainte de un acord complet nu sunt serioase. Întrebat despre un raport Bloomberg care susținea că trimișii americani Jared Kushner și Steve Witkoff ar urma să viziteze Moscova pentru discuții cu Putin, Lavrov a insistat că președintele rus este disponibil pentru negocieri serioase și că Washingtonul ar trebui să îl informeze despre ultimele propuneri de pace pentru Ucraina, potrivit Reuters.

Rusia a bombardat un loc de joacă din Liov

Între timp, Rusia continuă să bombardeze teritoriul Ucrainei. În ultimele zile, Rusia a lovit Kievul și alte regiuni cu rachete și drone, lăsând aproximativ 70% din capitală fără electricitate pe 13 ianuarie. Temperaturile înghețate și lipsa echipamentelor de înlocuire îngreunează reparațiile.

Cel mai recent atac, pe 15 ianuarie, a vizat un loc de joacă din centrul orașului Liov, a raportat guvernatorul Maksym Kozytskyi. Nu au fost raportate victime, conform informațiilor preliminare. "Valul exploziei a spart geamurile clădirilor din apropiere, inclusiv Institutul Politehnic și clădiri rezidențiale," a transmis primarul Liovului, Andrii Sadovyi, scrie Kyiv Independent.

Sadovyi a mai precizat că locul de joacă vizat se afla lângă un monument dedicat militantului de dreapta ucrainean de la începutul secolului XX, Stepan Bandera, și a menționat că Rusia a lovit un "loc simbolic de care agresorul se teme cel mai mult".

Stare de urgență în sectorul energetic

Președintele Volodimir Zelenski a declarat stare de urgență în sectorul energetic, după ce Kievul a fost lovit de dronele rusești care au lăsat locuitorii fără electricitate, căldură sau apă în condiții de temperaturi sub zero grade.

"Starea de urgenţă va fi decretată pentru sectorul energetic al Ucrainei", a spus Zelenski în mesajul său zilnic pe reţelele sociale, subliniind că "consecinţele loviturilor ruseşti şi înrăutăţirea condiţiilor meteo sunt severe".

Zelenski a mai declarat că guvernul "a primit misiune să supervizeze munca de sprijinire a populaţiei" şi că Ucraina va cere ajutor de la partenerii occidentali pentru "a obţine echipamentul necesar şi un sprijin suplimentar". "Sunt în curs, de asemenea, lucrări pentru a creşte semnificativ volumul importurilor de electricitate în Ucraina", a adăugat el. Un "cartier general permanent de coordonare", supervizat de Denis Şmigal, vicepremier şi noul ministru al energiei, va fi creat pentru a gestiona situaţia de la Kiev.

Loviturile ruseşti au lăsat jumătate din capitală fără încălzire, iar primarul Vitali Kliciko a mers până la a-i invita pe locuitorii care pot să o părăsească "temporar". Între timp, funcţionarea celei mai mari părţi a reţelei a fost restabilită. Şi alte oraşe din Ucraina, precum Dnipro şi Odesa, au cunoscut tăieri de electricitate de amploare în ultimele săptămâni.

