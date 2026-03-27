Scandal uriaş în Istanbul, înaintea meciului Turcia-România. Jurnaliştii şi suporterii români nu au mai putut intra pe stadion, ceea ce a provocat un val de nemulţumiri şi reproşuri.

Zeci de suporteri români nu au mai putut intra la ultimul cititor QR, asta deşi trecuseră deja de 3 porţi şi au fost scoşi de pe stadion.

Li s-a interzis accesul pe stadion

"Deci au fost trei bariere de cod QR. Am intrat pe primele două. Pe a treia, unde trebuia să intrăm pe stadion, nu ne-am mai lasat să intrăm. Cea mai proastă experienţă, ruşine Turcia. Nu am mai zis nimic, chiar nu mai am ce să zic. Mi-au luat şi încărcătorul, trebuie să-mi cumpăr altul, dar ca idee. Au fost trei bariere. Primele două le-am dat cu cod QR, biletul a mers verde. Al treilea, cod QR, să-l scanez, a dat crash aparatul", spune un suporter.

"Ce? Pai de ce, mă, e vina voastră? Uite, bă, ne dă afară, bă. Băi, frate, mie nu-mi vine să cred, bă. Bă, dar nu aveai cum, ai intrat de trei ori, ai trecut de trei puncte de acces cu biletul, şi ai ajuns la al patrulea acolo şi nu te-au lăsat să intrăm".

"Bă, dă-ne, bă, drumul, bă! Nu ne lasă, bă, tu nu vezi că nu ne lasă. Frate, deci îşi bat joc de noi, frate, a oprit aparatele şi nu merge la niciun biletul", s-au mai plâns suporterii.

De cealaltă parte, mai multor jurnalişti români li s-a interzis accesul, pentru că nu ar fi figurat pe liste.

