Viitorul stadion Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu. Anunțul făcut de Predoiu

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a fost prezent, joi, la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu antrenorului Mircea Lucescu și a anunțat că a dispus demararea procedurilor legale pentru ca viitorul stadion Dinamo să-i poarte numele, potrivit News.ro.

"Ministerul Afacerilor Interne, precum şi Clubul Dinamo Bucureşti, întreaga familie a MAI, eu personal şi toată conducerea clubului Dinamo, ne exprimăm respectul pentru omul, profesionistul desăvârşit şi patriotul Mircea Lucescu, precum şi regretul profund pentru plecarea prematură a dumnealui din această lume. Marele Mircea Lucescu a revoluţionat fotbalul românesc şi a devenit o valoare naţională recunoscută în întreaga lume. În semn de respect pentru aceste lucruri minunate pe care le-a adus în fotbalul românesc, am decis iniţierea procedurilor legale pentru a numi viitorul stadion «Dinamo - Mircea Lucescu»", a declarat Cătălin Predoiu la Arena Naţională.

Mircea Lucescu a murit, marţi, la vârsta de 80 de ani. El a condus ultimul său meci în 26 martie, când naţionala României a fost învinsă de Turcia în barajul pentru Cupa Mondială.

Sicriul cu trupul său neînsufleţit a fost depus miercuri, la Arena Naţională, iar toţi cei care l-au iubit şi preţuit îşi pot lua rămas bun până joi la ora 20.00.

Articolul continuă după reclamă

Mircea Lucescu va fi înmormântat, vineri, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să împărţiţi maşina şi costurile cu prietenii pentru drumul de Paşte? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰