Viitorul stadion Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu. Anunțul făcut de Predoiu

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a fost prezent, joi, la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu antrenorului Mircea Lucescu și a anunțat că a dispus demararea procedurilor legale pentru ca viitorul stadion Dinamo să-i poarte numele, potrivit News.ro.

de Redactia Observator

la 09.04.2026 , 13:14
"Ministerul Afacerilor Interne, precum şi Clubul Dinamo Bucureşti, întreaga familie a MAI, eu personal şi toată conducerea clubului Dinamo, ne exprimăm respectul pentru omul, profesionistul desăvârşit şi patriotul Mircea Lucescu, precum şi regretul profund pentru plecarea prematură a dumnealui din această lume. Marele Mircea Lucescu a revoluţionat fotbalul românesc şi a devenit o valoare naţională recunoscută în întreaga lume. În semn de respect pentru aceste lucruri minunate pe care le-a adus în fotbalul românesc, am decis iniţierea procedurilor legale pentru a numi viitorul stadion «Dinamo - Mircea Lucescu»", a declarat Cătălin Predoiu la Arena Naţională. 

Mircea Lucescu a murit, marţi, la vârsta de 80 de ani. El a condus ultimul său meci în 26 martie, când naţionala României a fost învinsă de Turcia în barajul pentru Cupa Mondială.

Sicriul cu trupul său neînsufleţit a fost depus miercuri, la Arena Naţională, iar toţi cei care l-au iubit şi preţuit îşi pot lua rămas bun până joi la ora 20.00.

Mircea Lucescu va fi înmormântat, vineri, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

