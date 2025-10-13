Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a ironizat Rusia după ce un submarin al Flotei Ruse de la Marea Neagră a fost văzut la suprafaţă în largul Franţei, despre care autorităţile daneze susţin că era remorcat. Moscova neagă existenţa unei defecţiuni şi afirmă că submarinul "Novorossiisk" efectua doar un tranzit planificat, informează Reuters, citat de Agerpres.

Rutte ironizează Rusia după ce un submarin din flota rusească ar fi fost remorcat în Marea Nordului - Captură X

Flota Rusă de la Marea Neagră a anunţat că submarinul cu motor diesel Novorossisk a ieşit la suprafaţă în largul Franţei pentru a respecta regulile de navigaţie din Canalul Mânecii şi a respins informaţiile conform cărora submarinul ar fi înregistrat o gravă problemă tehnică.

Însă autorităţile daneze au afirmat la sfârşitul săptămânii trecute că submarinul era remorcat în Marea Nordului. Iar Rutte, într-un discurs susţinut în Slovenia, a spus că nava era "stricată".

Rutte ironizează situaţia

"Acum, practic, nu mai există nicio prezenţă navală în Marea Mediterană. Există doar un singur submarin rus avariat, care se întoarce cu greu acasă după o misiune de patrulare", a spus Mark Rutte.

"Ce schimbare faţă de romanul lui Tom Clancy din 1984, "Vânătoarea lui Octombrie Roşu". Astăzi, pare mai degrabă o vânătoare a celui mai apropiat mecanic".

VchK-OGPU, un canal obscur de Telegram care publică presupuse scurgeri de informaţii ruse legate de securitate, a anunţat pe 27 septembrie că în cala submarinului Novorossiisk se scurgea combustibil, existând riscul unei explozii.

Comandamentul Maritim al NATO a publicat pe 9 octombrie fotografii cu ceea ce ar fi fost o navă franceză observând submarinul rus operând la suprafaţă în largul coastei britanice.

NATO a publicat imagini cu submarinul în largul coastei britanice

"NATO este pregătită să apere Alianţa noastră, manifestând o vigilenţă constantă şi monitorizând situaţia pe mare în întreaga zonă a Atlanticului", se arată în comunicatul publicat în X, fără a se menţiona numele submarinului.

Sâmbătă, Ministerul Apărării al Olandei a anunţat că marina olandeză a escortat submarinul Novorossisk şi o navă de tractare însoţitoare, "Iakov Grebelski", în Marea Nordului.

Flota Rusă de la Marea Neagră a precizat luni că submarinul efectua "un tranzit interflotă planificat" după îndeplinirea misiunilor în Marea Mediterană.

Agenţia de stat TASS a informat că nava, care intrase în serviciu în 2014, era parte a unui grup de submarine ce transportau rachete de croazieră Kalibr.

