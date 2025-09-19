Antena Meniu Search
Trei avioane rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian al Estoniei. Au plecat după 12 minute

Trei avioane ruseşti MiG-31 ale Rusiei au pătruns vineri în spațiul aerian al Estoniei, într-un nou gest provocator la granițele NATO. Aeronavele au fost interceptate de avioane italiene F-35, relatează POLITICO.

la 19.09.2025 , 18:33
Trei avioane rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian al Estoniei. Au plecat după 12 minute 16 septembrie 2025 - Avioane de vânătoare Su-30SM ale armatei ruse, în timpul fazei principale a exercițiului militar ruso-belarus comun „Vest 2025”, Rusia, regiunea Kaliningrad - Profimedia

Tensiunile la granițele estice ale NATO cresc din nou după ce vineri trei avioane de luptă rusești de tip MiG-31 au intrat ilegal în spațiul aerian al Estoniei. Au zburat deasupra Golfului Finlandei timp de aproximativ 12 minute, conform POLITICO.

"Rusia a încălcat deja de patru ori spațiul nostru aerian în acest an, dar această incursiune, în care au fost implicate trei avioane de luptă, este de o brutalitate fără precedent", a declarat ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna. Acesta a cerut intensificarea presiunii politice și economice împotriva Moscovei.

Un val de provocări la granițele NATO

Incidentul vine după ce, în ultimele săptămâni, Rusia a trimis drone în spațiul aerian al Poloniei și României, două alte state aflate în prima linie a Alianței. În Polonia, peste o duzină de drone au traversat granița, iar unele au fost interceptate în apropierea centrului strategic Rzeszów. Autoritățile de la Varșovia au invocat Articolul 4 al NATO, pentru consultări de urgenţă.

România a raportat de asemenea o serie de încălcări ale spațiului său aerian, inclusiv un incident în care o dronă rusească a fost urmărită timp de aproape 50 de minute. Resturi provenite din atacuri asupra Ucrainei au căzut în mai multe rânduri pe teritoriul românesc.

În replică, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat noi sancțiuni europene împotriva Rusiei. "Din nou, președintele Putin escaladează, iar Europa răspunde prin intensificarea presiunii", a declarat von der Leyen.

