Un mic sat din provincia Cuenca, Spania, încearcă să atragă noi locuitori și antreprenori, oferind oportunități în domenii precum turismul, HoReCa, construcțiile și serviciile. Localitatea are doar 345 de locuitori, iar printre atracțiile pentru cei care vor să se mute aici se numără și prețurile foarte mici ale locuințelor.

Satul din Spania unde o casă de 150 mp costă 18.000 de euro. Caută noi locuitori care să dezvolte afaceri - Sursa: Profimedia

Este vorba despre Torrejoncillo del Rey, o localitate situată în zona cunoscută drept "Poarta Alcarriei". Satul este inclus în programul Holapueblo, un proiect susținut de IKEA, Redeia și AlmaNatura, care își propune să sprijine revitalizarea comunităților rurale și să atragă noi locuitori, relatează publicaţia spaniolă Noticias Trabajo.

Programul nu oferă, însă, locuri de muncă în sensul clasic al cuvântului. Cei interesați nu trebuie să vină cu CV-ul pentru a ocupa un post vacant, ci sunt încurajați să se stabilească în localitate și să dezvolte propriile afaceri în domeniile în care există cerere.

Administrarea unui bar, preluarea unui magazin de tutun sau gestionarea unei săli de sport, printre oportunităţi

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Printre oportunitățile identificate se numără administrarea unui bar, preluarea unui magazin de tutun sau gestionarea unei săli de sport. De asemenea, există posibilitatea de a cumpăra restaurantul Bar Restaurante El Chalé.

O altă idee de afacere este deschiderea unui magazin de bricolaj și materiale pentru construcții, deoarece în localitate nu există unul, iar locuitorii spun că este nevoie de un astfel de serviciu. Totodată, satul nu are o agenție imobiliară, deși există mai multe locuințe neocupate care ar putea fi administrate și introduse pe piață.

Printre domeniile în care există nevoie de oameni se află și întreținerea și construcțiile. Localitatea duce lipsă de instalatori, zidari și tâmplari, dar și de persoane care să ofere servicii educaționale pentru copii.

Turismul și sectorul ospitalității sunt considerate, însă, printre cele mai promițătoare domenii. Zona beneficiază de un important potențial turistic, iar una dintre principalele oportunități este oferirea de servicii de alimentație pentru vizitatorii care ajung la minele din apropiere.

Localitatea are nevoie inclusiv de o persoană care să administreze piscina municipală, precum și de antreprenori care să dezvolte activități legate de turism, comercializarea produselor locale, artizanat și suveniruri.

O casă de 150 de metri pătrați costă 18.000 de euro

Pentru cei care iau în calcul mutarea, un alt avantaj este prețul locuințelor. Potrivit Idealista, în Torrejoncillo del Rey există proprietăți disponibile la prețuri mult sub nivelul celor din marile orașe.

Un exemplu este o casă tip vilă cu trei dormitoare și o suprafață de 150 de metri pătrați. Proprietatea beneficiază de o reducere de 10%, iar prețul ajunge la doar 18.000 de euro.

Localitatea oferă și condiții pentru cei care lucrează de la distanță. Există un spațiu destinat telemuncii, astfel încât persoanele care nu depind de un loc de muncă local se pot stabili aici fără să renunțe la activitatea lor profesională.

Satul se află într-o zonă cu potenţial turistic

Torrejoncillo del Rey se află în Alcarria din provincia Cuenca, într-o zonă cu peisaje caracterizate de câmpii, văi, dealuri și păduri de stejari. Clima este continentală, cu veri călduroase și nopți mai răcoroase.

Localitatea are și un patrimoniu istoric important. În apropiere se află biserica Santo Domingo de Silos, din localitatea Villar del Águila, construită în secolele al XVI-lea și al XVII-lea și inclusă pe lista patrimoniului cultural protejat.

Zona are și legături cu perioada romană, localitatea făcând parte din vechea regiune Segóbriga. Una dintre principalele atracții este mina romană de Lapis Specularis, considerată cea mai importantă din provincia Cuenca și care atrage în ultimii ani tot mai mulți vizitatori.

Economia locală se bazează în principal pe agricultură, în special cultivarea cerealelor, construcții și creșterea ovinelor. Sectorul serviciilor și comerțul contribuie, de asemenea, la economia locală.

Dezvoltarea turismului este văzută drept una dintre cele mai mari oportunități pentru viitor. Mina romană și numărul tot mai mare de turiști care ajung în zonă ar putea favoriza apariția unor noi afaceri și servicii.