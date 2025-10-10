Bursa americană a scăzut puternic vineri, după ce preşedintele Donald Trump a ameninţat China cu tarife comerciale mult mai mari, acuzând Beijingul că devine " foarte ostil " prin restricţiile impuse asupra exporturilor de metale rare – resurse esenţiale pentru industria tehnologică şi de apărare.

Scăderi puternice pe bursa americană, după ce Donald Trump a ameninţat China - Profimedia

Indicele Dow Jones Industrial Average a pierdut 560 de puncte (−1,2%), S&P 500 a scăzut cu 1,7%, iar Nasdaq Composite a înregistrat un declin de 2,3%. Înaintea declaraţiilor lui Trump, indicii se aflau pe creştere, Nasdaq atingând chiar un nou maxim istoric intraday, relatează CNBC, conform news.ro.

Beijingul a anunţat recent măsuri suplimentare de control asupra pieţei metalelor rare, obligând companiile străine să obţină licenţe de export pentru orice produs care conţine peste 0,1% din aceste materiale strategice.

Acţiunile companiilor tehnologice expuse pe piaţa chineză au condus declinul: Nvidia a pierdut peste 2%, AMD peste 5%, iar Tesla mai mult de 3%. În acelaşi timp, preţul petrolului american a scăzut pe fondul temerilor că noile tarife ar putea reduce cererea globală.

Declinul de vineri a şters câştigurile săptămânale ale indicelui S&P 500, care se îndreaptă acum spre o pierdere de peste 1%, în timp ce Nasdaq şi Dow Jones ar putea încheia săptămâna cu scăderi de peste 1%, respectiv 2%.

Pe lângă tensiunile comerciale, incertitudinea este amplificată de blocajul bugetar al guvernului SUA, aflat deja în a zecea zi, fără semne de progres în negocierile dintre republicani şi democraţi.

