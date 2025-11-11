Scene ireale, desprinse din Mad Max, cu armata rusă în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă

Bloggerii militari ruşi au publicat luni imagini cu soldaţi ruşi în timp ce pătrund în sudul oraşului Pokrovsk, din regiunea Doneţk. Avansează pe jos, cu motociclete, maşini de teren şi alte vehicule modificate, profitând de ceaţă pentru a evita atacurile cu drone ale ucrainenilor. Deşi nu este clar când au fost surprinse imaginile, acestea au fost geolocalizate în Pokrovsk de analişti OSINT occidentali.

Imaginile cu soldaţii ruşi intrând în Pokrovsk par desprinse din filmul "Mad Max" şi au fost ironizate de ucraineni. Presa de stat rusă a relatat în weekend că trupele Moscovei au cucerit orașul Pokrovsk, deși armata rusă nu a făcut vreun anunț oficial în acest sens.

Ruşii şi ucrainenii, declaraţii contradictorii despre Pokrovsk

Ruşii şi ucrainenii fac de câteva săptămâni declaraţii contradictorii despre situația din Pokrovsk și din jurul orașului care avea 60.000 de locuitori înainte de război. Blogerii militari ruși susțin că orașul este ca și cucerit de trupele Moscovei, care aproape au încercuit complet orașul geamăn vecin Mîrnograd, și el cu o populație de 50.000 de locuitori pre-război.

Autoritățile ucrainene neagă că trupele ruse au cucerit orașul Pokrovsk. Comandantul Forțelor Armate Ucrainene Oleksandr Sîrski a declarat luni că relatările din presa rusă nu reprezintă altceva decât propagandă. Armata ucraineană a transmis luni, într-un comunicat pe Facebook, că a reușit să livreze provizii în Mîrnograd și să rotească soldații, inclusiv pe cei răniți.

În urmă cu câteva zile, președintele Volodimir Zelenski a declarat că în Pokrovsk s-au infiltrat doar câteva sute de soldați ruși, iar în discursul său de luni seara a afirmat că trupele Moscovei nu au înregistrat niciun progres semnificativ pe câmpul de luptă și că Forțele Armate ale Ucrainei continuă să-și mențină ferm pozițiile în sectorul Pokrovsk, în zona Dobropillia și de-a lungul întregii linii a frontului.

Între timp, Kremlinul a afirmat luni că Europa trăiește o "iluzie" dacă crede că Ucraina poate câștiga războiul, iar armata rusă a anunțat oficial că a capturat încă trei sate. Este vorba de localitățile Nove și Slodkie, în regiunea Zaporojie, și Gnativka în regiunea Donețk.

"Europenii cred că Ucraina poate câștiga războiul și își poate apăra interesele pe cale militară. Aceasta este cea mai mare iluzie de care se agață regimul de la Kiev. Situația de pe front indică contrariul", a spus luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un briefing cu jurnaliștii. Potrivit acestuia, războiul se va încheia "doar atunci când Rusia își va atinge obiectivele stabilite de la început".

Analist militar francez: 90% din Pokrovsk se află cu certitudine sub controlul direct al armatei ruse

În ciuda declarațiilor contradictorii dintre ruși și ucraineni, mai mulți jurnaliști și analiști militari occidentali vorbesc despre căderea orașului Pokrovsk în mâinile rușilor ca fiind iminentă.

Analistul militar francez Clément Molin susține, într-o analiză publicată pe 8 noiembrie, că "90% din Pokrovsk se află cu certitudine sub controlul direct al armatei ruse, care în prezent consolidează pozițiile în nordul orașului".

"În septembrie 2024, armata rusă a ajuns pentru prima dată la porțile estice ale orașului... A fost nevoie de un an și două luni pentru a ocoli apărarea Pokrovskului dinspre sud și apoi nord-est, înainte de a cuceri orașul. Este de necontestat că bătălia pentru acest oraș a fost centrală în strategia defensivă a Ucrainei... Orașul este pierdut? Da. Infanteria rusă a început infiltrarea în zonă încă de la sfârșitul lui iulie 2025, după care ucrainenii au lansat doar contraatacuri rare. În realitate, soldații ruși s-au instalat treptat în centrul orașului, organizând multiple ambuscade. Treptat, situația a devenit insuportabilă chiar în inima orașului, în timp ce liniile de front se aflau mai la sud, în periferie, și flancurile rezistau (Udachne din ianuarie și Rodînske din august). Orașul este pierdut, în primul rând pentru că ucrainenii nu mai controlează niciun cartier", a explicat acesta.

Potrivit analistului, "căderea Pokrovskului și a Mîrnogradului, așteptată să se confirme în următoarele zile sau săptămâni, marchează pierderea ultimului bastion urban din sudul regiunii Donețk. Mai rămân acum 7 orașe, dintre care 5 sunt de importanță strategică, iar 4 dintre ele sunt situate în aceeași vale".

ISW: Situaţia rămâne dificilă pentru ucaineni la Pokrovsk și Mîrnograd

Pe de altă parte, analiștii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) susţin că situația din zona Pokrovsk și Mîrnograd rămâne complicată, în contextul în care forțele ucrainene luptă pentru a păstra controlul asupra flancurilor unei așa-numite "pungi" sau "încercuiri parțiale", iar trupele ruse continuă ofensiva în această regiune.

Potrivit ISW, forțele ucrainene au eliberat recent localitatea Rodînske, iar contraatacurile au încetinit ritmul înaintării rusești. Cu toate acestea, rușii ar putea încerca formarea unei "sub-încercuiri" tactice pentru a obliga trupele ucrainene să se retragă. Analiștii mai avertizează că rușii dețin cel mai probabil controlul asupra unor rute logistice cheie, ceea ce îngreunează aprovizionarea ucraineană în zonă.

Bild: Apărarea ucraineană din estul regiunii Zaporojie s-a prăbușit

Analistul militar de la Bild, Julian Röpcke, atrage atenția că, în timp ce toţi ochii sunt ațintiți asupra Pokrovskului, rușii au străpuns apărarea ucraineană în estul regiunii Zaporojie, unde urmăresc să prindă în clește orașul Huliaipole.

"Dezvoltare negativă în estul regiunii Zaporojie, la nord de Huliaipole. După căderea localității Uspenivka, nu par să mai existe poziții defensive sau trupe ucrainene care să încetinească avansul forțelor ruse. Forțele invadatoare au înaintat 8 km în două zile, fără semne că s-ar opri", a scris Ropcke pe platforma X, fosta Twitter.

